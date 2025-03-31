陸夏季航班 兩岸較去年同期每周少71班

大陸民航局宣布，三月卅日起執行二○二五年夏秋航季航班（夏季航班）計畫，其中兩岸航線，大陸民航局已批覆廿家兩岸航空公司在大陸十七個航點與台灣桃園等四個航點間，每周七六四班客貨運航班計畫。較前一個航季分別減少一航點、增加二十二班；與去年同期夏秋航季相比，分別減少七航點、減少七十一班。

根據大陸民航局官網，二○二五年三月卅日至十月二十五日執行二○二五年夏秋航季航班計畫。新航季共有二○九家國內外航空公司計畫每周安排定期客貨運航班十二點三萬班，較去年夏秋航季成長百分之一。

國際航線航班方面，大陸民航局已批覆一九三家國內外航空公司每周二萬二九四六班定期客貨運航班計畫，比二○二四年夏秋航季增長百分之三十三，涉及七十八個境外國家。其中，客運方面，核准一四○家國內外航空公司（中方三十二家、外航一○八家）的每周一萬七五一二班客運航班計畫。

兩岸航線方面，大陸民航局已批覆廿家大陸與台灣航空公司，在大陸十七個航點與台灣桃園等四個航點間的每周七六四班客貨運航班計畫。與前一航季（二○二四年至二○二五年冬春航季）相比，當時大陸民航局批覆二十一家兩岸航空公司，在中國大陸十八個航點與台灣桃園等四個航點間的每周七四二班客貨運航班計畫，二○二五夏秋航季航班計畫減少了一航點、增加二十二個航班。

但若與去年同期（二○二四年夏秋航季）相比，當時大陸民航局批覆二十二家兩岸航空公司，在中國大陸二十四個航點與台灣桃園等四個航點間，每周八三五班客貨運航班計畫，二○二五夏秋航季航班計畫分別減少七航點、減少七十一個航班。