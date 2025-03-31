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陸四大行募資 財部認購2.2兆 提升抵禦風險和信貸投放能力

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸建行、中行、交行、郵儲銀行等四家國有銀行昨（30）日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本，四家銀行合計募資人民幣5,200億元（約新台幣2.3兆元）。(美聯社)
大陸建行、中行、交行、郵儲銀行等四家國有銀行昨（30）日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本，四家銀行合計募資人民幣5,200億元（約新台幣2.3兆元）。(美聯社)

大陸建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四家國有銀行昨（30）日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本，四家銀行合計募資人民幣5,200億元（約新台幣2.3兆元），其中，大陸財政部就認購人民幣5,000億元（約新台幣2.2兆元）。將有助於提升銀行抵禦風險和信貸投放能力，服務實體經濟發展

四家銀行的募資總額分別為不超過人民幣1,050億元、1,650億元、1,200億元、1,300億元，其中，建行、中行發行認購對象均僅為大陸財政部；交行的發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，三家發行對象的認購金額分別為人民幣1,124.2億元、45.8億元和30億元；郵儲銀行的發行對象為財政部、中國移動及中國船舶，三家發行對象的認購金額分別為人民幣1,175.8億元、78.5億元、45.7億元。總計規模共人民幣5,200億元，其中財政部就認購人民幣5,000億元。

今年兩會期間發布的大陸政府工作報告就提到，擬發行特別國債人民幣5,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。對於這一注資規模體量，今年全國兩會期間，國家金融監管總局局長李雲澤在回答內媒提問時表示：「會分步實施。」

大陸官方去年9月24日首次提及對六家大型商業銀行增加核心一級資本；去年10月12日，大陸財政部部長藍佛安表示，將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵御風險和信貸投放能力，更好服務實體經濟發展。

核心一級資本主要是由實收資本或普通股、資本公積、盈餘公積、一般風險準備、未分配利潤、累計其他綜合收益、少數股東資本可計入部分構成。

人民幣 經濟發展 風險

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