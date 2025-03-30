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努力救市！ 陸四大行擬向官方募資共2.3兆元

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸的中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行30日發出公告宣布，透過定向增發A股股票補充核心一級資本，合計募資規模達人民幣5,200億元（約台幣2.3兆元）。其中，大陸財政部作為策略投資者，擬認購金額約5,000億元占絕對主導地位。（美聯社）
大陸的中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行30日發出公告宣布，透過定向增發A股股票補充核心一級資本，合計募資規模達人民幣5,200億元（約台幣2.3兆元）。其中，大陸財政部作為策略投資者，擬認購金額約5,000億元占絕對主導地位。（美聯社）

大陸四大行（中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行）30日同步發出公告宣布，透過定向增發A股股票補充核心一級資本，合計募資規模達人民幣5,200億元（下同，約台幣2.3兆元）。其中，大陸財政部作為策略投資者，擬認購金額約5,000億元，占絕對主導地位。有分析稱，這代表著大陸財政部發行特別國債補充大行資本的落地在即。

根據四間大陸國有銀行建行、中行、交行、郵儲銀行等公告顯示，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。四家銀行的募資總額分別為不超過1,050億元、1,650億元、1,200億元、1,300億元。

具體來看，中國銀行、建設銀行發行對象均為大陸財政部，大陸財政部分別認購金額為1,650億元（含本數）、1,050億元（含本數）。交通銀行的發行對象為大陸財政部、中國煙草和雙維投資，三家發行對象的認購金額分別約為1,124.2億元、45.8億元和30億元。另，郵儲銀行的發行對象則為大陸財政部、中國移動集團及中國船舶集團，三家發行對象的認購金額分別為1,175.8億元、78.5億元、45.7億元，募集資金總額為1,300億元。

證券日報指，自2024年9月來，大陸國家金融監督管理總局和財政部多次公開表示，將發行特別國債支持六家國有大型商業銀行補充「核心一級資本」，鞏固各行穩健經營發展的能力，具體將按照「統籌推進、分期分批、一行一策」的思路有序實施。今年大陸全國人大會議，大陸國務院總理李強在「政府工作報告」明確提到，「擬發行特別國債5,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本」，支持國有大型商銀補充資本。

另，據陸媒金融界，核心一級資本是銀行抵禦風險、開展信貸業務的根基。此次注資完成後，四家銀行的核心一級資本充足率預計將提升1至2個百分點。以郵儲銀行為例，其目前資本充足率9.56%接近監理臨界值，1,300億注資可緩解資本壓力，釋放約1.3兆元的新增信貸空間，重點投入科技創新、綠色轉型、普惠金融等領域。

濟南日報提到，業界對此早有預期。上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛表示，這項工作安排不僅是對當前經濟情勢的應對，也是為經濟長期高質量發展奠定基礎的重要措施。透過增強資本實力、優化資本結構，國營銀行將更能發揮其在經濟高品質發展中的關鍵作用。

中國銀行 信貸 全國人大

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