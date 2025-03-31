陸商銀 加速清理地產壞帳

大陸官方傳出鼓勵工商銀行在內的商業銀行，優先處置房地產不良貸款，部分銀行今年已將地方分支行核銷此類債務的全年額度提高一倍，將有助於美化資產負債表，並釋放資金到提振消費和工業生產貸款等領域。

彭博報導，大陸大型銀行正加緊核銷不良房地產貸款以清理資產負債表，便於響應決策者號召，為經濟提供支持。這舉措突顯決策者加速化解地產壞帳的決心。因為持續數年的樓市危機可能進一步侵蝕資產負債表，讓銀行難以持續支持政府希望導向的領域。

根據銀行監管機構的數據，大陸金融業2024年不良資產處置規模，達到創紀錄的人民幣3.8兆元（新台幣17兆元）。

雖然官方數據沒有按行業細分，但分析師表示，發放給房地產開發商的貸款占大部分。

信評機構惠譽表示，房地產開發貸款在追蹤的陸資銀行信貸餘額中約占6%到7%，過去幾年該領域的不良貸款率相對穩定地處在4%到5%。