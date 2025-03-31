聽新聞
0:00 / 0:00

陸商銀 加速清理地產壞帳

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸官方傳出鼓勵工商銀行在內的商業銀行，優先處置房地產不良貸款，部分銀行今年已將地方分支行核銷此類債務的全年額度提高一倍，將有助於美化資產負債表，並釋放資金到提振消費和工業生產貸款等領域。

彭博報導，大陸大型銀行正加緊核銷不良房地產貸款以清理資產負債表，便於響應決策者號召，為經濟提供支持。這舉措突顯決策者加速化解地產壞帳的決心。因為持續數年的樓市危機可能進一步侵蝕資產負債表，讓銀行難以持續支持政府希望導向的領域。

根據銀行監管機構的數據，大陸金融業2024年不良資產處置規模，達到創紀錄的人民幣3.8兆元（新台幣17兆元）。

雖然官方數據沒有按行業細分，但分析師表示，發放給房地產開發商的貸款占大部分。

信評機構惠譽表示，房地產開發貸款在追蹤的陸資銀行信貸餘額中約占6%到7%，過去幾年該領域的不良貸款率相對穩定地處在4%到5%。

房地產 負債 資產

延伸閱讀

緬甸強震詹惟中去年神預言曝光 提醒7月還有這災難

美國最富0.1%家庭掌13.8%財富 刷新紀錄

台中7期「6折豪宅」騙10億 Sway：一堆網紅業配房地產變災害

4星座眼光精準、投資賺翻！摩羯房地產、他是股市狙擊手「一發入魂」

相關新聞

陸車央企整併喊打國際盃 打造智能聯網的一流集團

大陸國務院國資委在中國電動汽車百人會論壇上透露，下一步將對整車央企進行戰略性重組整併，提高產業集中度，目標是集中央企的研...

陸四大行募資 財部認購2.2兆 提升抵禦風險和信貸投放能力

大陸建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四家國有銀行昨（30）日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核...

特斯拉自駕落地找阿里助陣 洽商FSD數據中心服務

陸媒引述知情人士透露，特斯拉正與阿里巴巴深入接觸，探討未來雙方合作的可能，阿里或將為特斯拉中國自動駕駛（FSD）落地提供...

陸夏季航班 兩岸較去年同期每周少71班

大陸民航局宣布，三月卅日起執行二○二五年夏秋航季航班（夏季航班）計畫，其中兩岸航線，大陸民航局已批覆廿家兩岸航空公司在大...

陸消費貸爆內卷 官方整頓 利率地板價2.5% 打亂市場行情

在「擴大內需」等多重政策驅動下，消費貸近期成為大陸商業銀行力推產品，多家銀行消費貸出現地板價利率2.5%，引起內卷擔憂。

陸整治汽車業亂象 四面向出擊

大陸電動車行業「內卷」（過度競爭）態勢愈演愈烈，大陸國家發改委副主任鄭備表示，當前汽車業「競爭失序」，存在價格戰、虛假宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。