陸消費貸爆內卷 官方整頓 利率地板價2.5% 打亂市場行情

在「擴大內需」等多重政策驅動下，消費貸近期成為大陸商業銀行力推產品，多家銀行消費貸出現地板價利率2.5%，引起內卷擔憂。

但大陸官方似乎已介入整頓，部分國有銀行地方分行人士透露，多家銀行接到總行通知，4月起信用消費貸產品年化利率或調升至3%以上。另有股份行華東某分行個貸部人員透露，已向獲3%利率以下貸款客戶提示，未提款客戶於31日前提款。

大陸消費貸市場今年來掀起新一輪「價格戰」。《證券時報》指出，多家銀行正透過降低利率、提高額度等方式加碼消費金融業務，陸續推出利率3％以下產品。部分銀行目前推出消費貸已低至2.5%，甚至低與當前平均3.3%房貸利率。

有業內專家認為，銀行發展消費性貸款業務要基於有效消費需求，也要考慮客戶還款能力，不宜在利率上過度「內卷」。《中國經營報》援引招聯首席研究員董希淼說，當前受存款利率降低等因素影響，銀行資金成本下降，降低個人消費貸款利率有一定基礎。

不過，董希淼指出，個人消費貸款利率過低或產生負面作用。其中，有可能讓消費者產生「利率幻覺」，不顧個人實際狀況申請，加重債務負擔。銀行應摒棄規模情結和速度情結，不追求簡單規模增長和市占率，應將貸款利率維持合理位置，增強商業可持續性。

博通分析金融業資深研究員王蓬博稱，理論上存在一定套利空間，但實際操作中面臨諸多限制。因消費貸款資金明確禁止流入房市，一旦被查出用於還房貸，銀行或會要求提前全額償還短貸款，且消費期貸期限較短，房貸期限則較長。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進亦提示，消費性貸款表面利率雖低，但實際或疊加手續費、期限錯配等隱性成本，可能因違規使用導致信用污點，得不償失。