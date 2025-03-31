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陸整治汽車業亂象 四面向出擊

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸電動車行業「內卷」（過度競爭）態勢愈演愈烈，大陸國家發改委副主任鄭備表示，當前汽車業「競爭失序」，存在價格戰、虛假宣傳等亂象，下一步將會同有關部門從四方面展開市場整治，包括加強汽車價格監測，推進車企管理改革、通過市場化法制化的手段「出清落後產能」等。

大陸官方正推進整治「內卷式」競爭。去年7月，中共政治局會議首次提及防止「內卷式」競爭；去年12月，中央經濟工作會議提出綜合整治「內卷」；今年3月全國兩會，整治「內卷」寫進政府工作報告。

香港星島日報報導，鄭備指出，大陸汽車行業「無序競爭」問題突出，有的企業不惜犧牲利潤，搶占市場，虛假宣傳、惡意抹黑等現象時有發生。

不僅短期內造成行業利潤下降，長期還將影響技術創新、產品的品質安全，削弱產業的競爭力。

她進一步指出，當前大陸汽車業還面對眾多挑戰，包括產業結構不合理，「閒置產能退出的機制有待完善」；行業嚴重內卷、競爭失序，增收不增利；動力電池智能駕駛等技術的迭代加快，鞏固全產業鏈優勢面臨挑戰；貿易保護抬頭，國際合作仍有不少障礙。

針對一波又一波的價格戰，鄭備表示，將加強汽車市場的價格監測，行業自律、輿論引導，及時通報不正當競爭的典型案例。

根據統計，今年1至2月，大陸共有28款車型降價，平均降價達人民幣3萬元（約合新台幣14萬）。

價格戰將擠壓行業利潤，去年大陸汽車行業利潤率僅4.3%，連續三年低於整體工業利潤率水平。

車行 電動

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