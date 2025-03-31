陸車央企整併喊打國際盃 打造智能聯網的一流集團

大陸國務院國資委在中國電動汽車百人會論壇上透露，下一步將對整車央企進行戰略性重組整併，提高產業集中度，目標是集中央企的研發製造、市場等優勢資源打造具有全球競爭力、擁有自主核心技術，引領智能網聯變革的世界一流汽車集團。

今年2月，兵裝集團與東風汽車集團旗下多家上市公司發布公告稱，母公司正與其他國資央企集團規劃重整，引發了對東風、長安兩家車企合併重組的猜想。若兩家合併成真，將超越比亞迪成為大陸最大汽車集團、全球第五大汽車集團。不過，相關消息至今仍未有進一步明確公告。

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大陸國務院國資委副主任苟坪在中國電動汽車百人會論壇上指出，鼓勵支持汽車央企與其他企業深化各種形式的合作，加速提升核心競爭力、市場佔有率，加大力度高品質走出去，統籌推動汽車央企融入全球創新網絡，精準掌握海外市場需求，有序進行海外布局。

苟坪指出，國務院國資委也啟動實施了央企產業煥新，新能源汽車布局發展行動方案，以整車產品為突破口和核心載體，發力布局動力電池、汽車晶片、智慧駕駛體系等，不搞內卷式競爭，不捲價格、拚品質，共同建構更健康更永續的汽車產業生態。

苟坪稱，在投資布局方面，2024年三大汽車央企（一汽集團、東風汽車、長安汽車）新能源汽車直接投資較去年同期增長35%，在投資總額中占比超70%，「三電」（電池、電動機、電控系統）的關鍵資源已實現自主掌控，近地生產，自主品牌銷售量達175萬輛，較去年成長80%。

不過，整車央企整併難度大‌，央企重組涉及多個利益主體和複雜的組織結構調整，整合過程中可能會遇到各種阻礙和挑戰，需要耗費大量時間和資源‌‌，其中，員工安置也是一大問題‌，在大陸失業率居高不下之際，央企重組過程中可能會涉及到大量員工的工作調整和安置問題。