快訊

東加群島規模7.3強震！我氣象署發布海嘯消息 嚴密監視中

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

還要冷3天！全台濕冷「低溫下探11度」 清明連假天氣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官方逾2兆元彈藥來了！陸四國有行公告資本補充計畫

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四間國有行30日傍晚公告顯示，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。其中陸財政部為主要認購方，總規模達5,000億元（約新台幣2.2兆元）。圖取自中新社
大陸建行 、中行 、交行、郵儲銀行等四間國有行30日傍晚公告顯示，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。其中陸財政部為主要認購方，總規模達5,000億元（約新台幣2.2兆元）。圖取自中新社

大陸建行、中行 、交行、郵儲銀行等四間國有行30日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資本。四家銀行的募資總額分別為不超過人民幣1,050億元、1,650億元、1,200億元、1,300億元。大陸財政部為主要認購方，總規模達5,000億元（約新台幣2.2兆元）。短期將對銀行注入流動性，業內人士分析，這不僅是短期政策支持，更是國家戰略布局，將助力銀行體系長期穩健發展。

據了解，建行、中行、郵行、交行將於31日16時30分通過網路文字互動方式召開投資者說明會。

具體來看，建行、中行發行對象均僅為財政部；交行的發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，三家發行對象的認購金額分別為人民幣1,124.2億元、45.8億元和30億元；郵儲銀行的發行對象為財政部、中國移動及中國船舶，三家發行對象的認購金額分別為人民幣1,175.8億元、78.5億元、45.7億元。總計前述規模共人民幣5,200億元，其中財政部擬認購人民幣5,000億元。

今年兩會期間發布的大陸政府工作報告明確，擬發行特別國債人民幣5,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。對於這一注資規模體量，今年全國兩會期間，國家金融監管總局局長李雲澤在回答內媒提問時表示：「會分步實施。」

大陸官方去年9月24日首次提及對六家大型商業銀行增加核心一級資本;去年10月12日，陸財政部部長藍佛安表示，將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵御風險和信貸投放能力，更好服務實體經濟發展。

核心一級資本主要是由實收資本或普通股、資本公積、盈餘公積、一般風險準備、未分配利潤、累計其他綜合收益、少數股東資本可計入部分構成。過往國有大行主要通過自身利潤留存來增加資本。

人民幣 兩會 風險

延伸閱讀

川普貢獻戰略機遇！大陸擬以朝鮮無核化強化為中心 強化與日韓合作

東沙屢傳大陸漁民越界捕撈 海巡今年驅離77艘次扣留6艘

央視旗下新媒體發聲 陸將堅決反制對等關稅

財部：促公銀開辦高資產業務

相關新聞

陸官方逾2兆元彈藥來了！陸四國有行公告資本補充計畫

大陸建行、中行 、交行、郵儲銀行等四間國有行30日傍晚公告，擬通過向特定對象發行A股股票的形式募集資金，補充核心一級資...

羨慕嗎？胖東來員工8級別 店長月薪7.8萬、年休180天

被稱為中國「最良心超市」，以周道的顧客服務、優厚的員工福利聞名的「胖東來」創始人于東來表示，胖東來有店長、店助、員工等八...

大陸今起實施夏秋航季航班計劃 兩岸每周增22航班

據中國民航局公告，大陸全國民航3月30日至10月25日執行2025年夏秋航季航班計劃。新航季共有209家國內外航空公司計...

努力救市！ 陸四大行擬向官方募資共2.3兆元

大陸四大行（中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行）30日同步發出公告宣布，透過定向增發A股股票補充核心一級資本，合計募...

川普對等關稅在即 分析曝對大陸影響正負面都有

美國總統川普揚言對多國祭出「對等關稅」。有分析認為，對中國來說，要關注東南亞被加徵關稅的情況，看是否波及近年產線轉移過去...

大陸執行夏季航班 兩岸較去年同期每周減71班

大陸民航局宣布，3月30日起執行2025年夏秋航季航班（夏季航班）計畫，其中兩岸航線，大陸民航局已批覆20家兩岸航空公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。