川普對等關稅在即 分析曝對大陸影響正負面都有

美國總統川普揚言對多國祭出「對等關稅」。有分析認為，對中國來說，要關注東南亞被加徵關稅的情況，看是否波及近年產線轉移過去的中企；另一方面，越多國家被美國加關稅，對中國來說反而可能減輕競爭壓力。

川普（Donald Trump）宣布4月2日起對多國實施對等關稅，並特別關注「對美徵收高額關稅且貿易量大的前15%貿易夥伴」（即「骯髒15國」）。美方的對等關稅不僅考慮各國進口關稅稅率，而且將結合多重因素進行考量，包括各國行業補貼、准入門檻和貿易壁壘等因素進行綜合評估。

不過，川普24日表示，某些國家可能會取得豁免。由於川普在關稅政策上的任意性，加上上述對等關稅計算極為複雜，導致外界認為4月2日公布的關稅政策細節還有很多不確定性。

昆山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，由於政策變數很大，現在還很難說對中國企業、台商有何影響。他認為對中企來說，當其他國家、尤其是貿易排名前列的「骯髒15國」也同樣被美國加關稅，意味著競爭對手的關稅增加，中企的壓力反而減輕。

最近幾年在美國發動貿易戰、外企要求對中國「去風險」等因素下，越來越多中企將生產線轉移至東南亞國家，避免被美國課徵高關稅。李仁祥認為，接下來美國是否對東南亞國家加徵關稅，會對這些遷移的中國企業有新的影響。

越南、泰國、印度等國家都已被外界點名，可能受美國對等關稅影響程度較高，不排除再造成新一波生產版圖轉移。根據路透社，越南財政部已在25日宣布，將對美國的液化天然氣、汽車等多項產品調降關稅，避免因龐大的對美貿易順差而受到美國關稅打擊。

香港上善資本首席經濟學家夏春日前則指出，在歷經前一次貿易戰中美互加關稅，以及今年美國又對中國加收20%關稅後，「對等關稅」現在對中國新增的衝擊可能是最小的；但對於歐盟、日本、墨西哥還有加拿大的衝擊就很大，因為它們的多個行業與美國之間彼此關稅稅率差距很大。

2023年時，李仁祥曾經觀察，許多從事出口的台商因為國際政治因素離開。時任美國總統拜登（Joe Biden）任內全球供應鏈轉移，作為供應鏈一環的大陸台商不得不思考外移，「成本高也要出去」。

今年以來，川普政府已對中國商品又額外加徵20%的關稅。但他觀察，台商撤出中國的高峰似乎已過，還是有人在退出，但沒有前幾年那麼多。