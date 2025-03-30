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大陸執行夏季航班 兩岸較去年同期每周減71班

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸3月30日起執行2025年夏秋航季航班（夏季航班）計畫，其中兩岸航線，大陸民航局已批覆20家兩岸航空公司在大陸17個航點與台灣桃園等4個航點間，每周764班客貨運航班計畫。圖為北京首都機場。（圖／聯合報系資料照片）
大陸3月30日起執行2025年夏秋航季航班（夏季航班）計畫，其中兩岸航線，大陸民航局已批覆20家兩岸航空公司在大陸17個航點與台灣桃園等4個航點間，每周764班客貨運航班計畫。圖為北京首都機場。（圖／聯合報系資料照片）

大陸民航局宣布，3月30日起執行2025年夏秋航季航班（夏季航班）計畫，其中兩岸航線，大陸民航局已批覆20家兩岸航空公司在大陸17個航點與台灣桃園等4個航點間，每周764班客貨運航班計畫。較前一個航季分別減少1航點、增加22班；與去年同期夏秋航季相比，分別減少7航點、減少71班。

根據大陸民航局官網，2025年3月30日至10月25日執行2025年夏秋航季航班計畫。新航季共有209家國內外航空公司計畫每周安排定期客貨運航班12.3萬班，較去年夏秋航季成長1%。

國際航線航班方面，大陸民航局已批覆193家國內外航空公司每周2萬2946班定期客貨運航班計畫，比2024年夏秋航季增長33%，涉及78個境外國家。其中，客運方面，已核准140家國內外航空公司（中方32家、外航108家）的每周1萬7512班客運航班計畫，包含中方1萬1004班、外航6508班，比2024年夏秋兩季增長38.4%，涉及77個境外國家，其中「一帶一路」國家57個。

在兩岸航線上，大陸民航局已批覆20家大陸與台灣航空公司，在中國大陸17個航點與台灣桃園等4個航點間的每周764班客貨運航班計畫。

與此前一個航季（2024年至2025年冬春航季）相比，當時大陸民航局批覆21家兩岸航空公司，在中國大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每周742班客貨運航班計畫，2025夏秋航季航班計畫減少了1航點、增加22個航班。

但若與去年同期（2024年夏秋航季）相比，當時大陸民航局批覆22家兩岸航空公司，在中國大陸24個航點與台灣桃園等4個航點間，每周835班客貨運航班計畫，2025夏秋航季航班計畫分別減少7航點、減少71個航班。

民航局 航班 航空公司

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