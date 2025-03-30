大陸民航30日起執行夏季航班 兩岸每週增22航班

中國民航今天起執行夏秋航季航班（夏季航班）計畫。其中兩岸航線，中國民航局已批覆每週764班客貨運航班計畫，比前一個航季航班增加22班。

中國民航局官網30日公布，中國民航於3月30日至10月25日執行2025年夏秋航季航班計畫。從換季航班計畫情況來看，新航季共有209家中國國內外航空公司預計每週安排定期客貨運航班12.3萬班，與2024年夏季航班相比長增加1.0%。

在兩岸航線上，中國民航局已批覆20家中國與台灣航空公司，在中國大陸17個航點與台灣桃園等4個航點間的每週764班客貨運航班計畫。

2024年10月27日至今年3月29日執行的冬春航季航班（冬季航班）計畫，中國民航局批覆21家航空公司，在中國大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每週742班客貨運航班計畫。