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提高產業集中度 陸國資委：整車央企進行策略性重組

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院國資委29日表示，下一步將對整車央企進行策略性重組，提高產業集中度。圖為位於重慶市渝北區的長安汽車數智工廠自動化生產線。（新華社）
大陸國務院國資委29日表示，下一步將對整車央企進行策略性重組，提高產業集中度。圖為位於重慶市渝北區的長安汽車數智工廠自動化生產線。（新華社）

大陸國務院國資委29日表示，下一步將對整車央企進行策略性重組，提高產業集中度，集中研發製造和市場等優勢資源，加快打造具有全球競爭力，擁有自主核心技術，引領智能網聯變革的世界一流汽車集團，推動企業內部專業化整合，提升資源配置效率。

今年2月，兵裝集團與東風汽車集團旗下多家上市公司發布公告稱，母公司正與其他國資央企集團規劃重整，引發了對東風、長安兩家車企合併重組的猜想。若兩家合併成真，將超越比亞迪成為大陸最大汽車集團、全球第五大汽車集團。不過，相關消息至今仍未有進一步明確公告。在此之際，大陸國務院國資委副主任苟坪29日在中國電動汽車百人會論壇上，作出上述表示。

苟坪在論壇上也表示，鼓勵支持汽車央企與其他企業深化各種形式的合作，加速提升核心競爭力、市場佔有率，加大力度高品質走出去。統籌推動汽車央企融入全球創新網絡，精準掌握海外市場需求，有序進行海外佈局。

苟坪指出，國務院國資委也啟動實施了央企產業煥新，新能源汽車布局發展行動方案，以整車產品為突破口和核心載體，發力布局動力電池、汽車晶片、智慧駕駛體系等。他還提到，不搞內捲式競爭，不捲價格、拚品質，共同建構更健康更永續的汽車產業生態。

苟坪稱，在投資布局方面，2024年三大汽車央企（一汽集團、東風汽車、長安汽車）新能源汽車直接投資較去年同期增長35%，在投資總額中占比超70%，「三電」（電池、電動機、電控系統）的關鍵資源已實現自主掌控，近地生產。自主品牌銷售量達175萬輛，較去年成長超80%。

大陸電動汽車百人會論壇29日在北京舉辦，包含小米汽車董事長雷軍、比亞迪董事長王傳福、小鵬汽車董事長何小鵬、理想汽車董事長李想等多家車企負責人皆出席。

北京 國務院 小米汽車 理想汽車 競爭力 電動汽車

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