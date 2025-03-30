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中國整車央企合併重組 提高產業集中度並布局海外

中央社／ 上海30日電

中國國務院國資委方面表示，將對整車央企進行戰略性重組，提高產業集中度，打造具有全球競爭力、擁有自主核心技術，引領智慧網聯變革的世界一流汽車集團。

央視新聞報導，國務院國資委相關負責人29日在中國電動汽車百人會論壇上做上述表示。

國務院國資委副主任苟坪說，鼓勵支持汽車央企與其他企業深化各種形式的合作，加快提升核心競爭力、市場佔有率。統籌推動汽車央企融入全球創新網絡，「準確把握海外市場需求，有序開展海外布局」。

苟坪說，在投資布局方面，2024年三大汽車央企（一汽集團、東風汽車、長安汽車）新能源汽車直接投資年增35%，在投資總額中占比超70%，「三電」（電池、電動機、電控系統）的關鍵資源已實現自主掌控，近地生產。自主品牌銷量達175萬輛，年成長超80%。

今年2月，東風汽車、長安汽車公告，兩大央企可能將進行重組。

國務院 競爭力 電動汽車

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