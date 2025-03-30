中國整車央企合併重組 提高產業集中度並布局海外

（德國之聲中文網）特朗普重回白宮，發誓要重建美國的制造業，但他自己也知道，制造業真的要回美國，並非一朝一日就能完成的。而這樣很可能無法使特朗普展現自己在任時的成就。於是，他決定用一切方式，來佔據他國資

2025-03-30 06:07