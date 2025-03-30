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首批OC證頒發！陸低空經濟正式邁入「空中的士」時代

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸民航局28日向億航智能旗下廣東億航通航、合肥合翼航空同時頒發了「民用無人駕駛航空器運營合格證」（OC證），這意味著大陸「空中的士（Taxi）」時代正式到來。圖為億航EH216-S無人駕駛航空器此前在中新廣州知識城九龍湖廣場進行商業首飛演示。（圖／取自廣州日報）
大陸民航局28日向億航智能旗下廣東億航通航、合肥合翼航空同時頒發了「民用無人駕駛航空器運營合格證」（OC證），這意味著大陸「空中的士（Taxi）」時代正式到來。圖為億航EH216-S無人駕駛航空器此前在中新廣州知識城九龍湖廣場進行商業首飛演示。（圖／取自廣州日報）

大陸發展「低空經濟」再有新進展。大陸民航局28日向兩家公司同時頒發了「民用無人駕駛航空器運營合格證」（OC證），分別是億航智能旗下全資子公司廣東億航通航，及其在合肥的合資運營公司合肥合翼航空。獲取OC證是電動垂直起降航空器（eVTOL）商業化運作的最後一個條件，這意味著大陸「空中的士（Taxi）」時代正式到來。

綜合證券時報、廣州日報報導，這是大陸全國首批載人類民用無人駕駛航空器運營合格證，是低空經濟從試點邁向商業化的重要里程碑。據悉，億航智能的EH216-S預計在2025年下半年開啟規模化服務，市民可在廣州相關營運點購票體驗低空觀光旅遊、城市空中通勤等服務。

在大陸的eVTOL要實現商業化營運需要取得4張證，包含型號合格證（TC）、生產許可證（PC）、標準適航證（AC）及運營許可證（OC）。若將其比作「造車」，適航三證（TC/PC/AC）意味著「車能造」 ，OC則等於「車能上路」。

OC證是用於確認載人類航空器，如電動垂直起降航空器（eVTOL），符合安全標準和運營要求。持有OC的主體企業可以在獲得批准的區域內進行商業運營，提供付費載人運營服務，開展低空經濟相關的消費場景。

公開資料顯示，億航通航是美股上市公司億航智能旗下的全資子公司，成立於2021年，專注於城市空中交通運營；合翼航空則由合肥市國資平台與億航智能合資成立，是安徽省第一家專注於城市空中交通商業化運營的公司。

上述兩家公司營運由億航智能自主研發的EH216-S，是全球首個、大陸唯一「三證齊全」（型號合格證TC、標準適航證AC、生產許可證PC）的載人無人駕駛eVTOL航空器，並累計完成超6.4萬架次安全飛行，可在城市空中交通、物流運輸、觀光客等領域發揮交通化。在獲取OC證後，億航智能成為全球首個具備無人駕駛載人eVTOL完整商業運營資質的公司。

合翼航空此前曾表示，獲得運營合格證後，將圍繞旅遊觀光、交通接駁、物流運輸等場景，基於樞紐港和運營中心兩處基礎設施，在合肥駱崗公園率先開展EH216-S無人駕駛載人航空器商業運營，為公眾提供高效便捷的城市空中交通服務。

億航通航則指，將逐步擴大並增加商業營運點，在廣州各區域佈局低空交通營運中心，為市民及消費者提供常態化的低空遊覽、城市觀光及豐富多彩的商業載人服務。

廣州 民航局 無人機 電動

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