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價格戰、虛假宣傳…陸汽車業競爭失序 發改委將加強價格監測

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸電動汽車百人會論壇29日在北京舉辦，大陸國家發改委副主任鄭備致詞時直指當前汽車業「競爭失序」，表示下一步將會同有關部門從四方面展開市場整治，包括加強汽車價格監測。（圖／取自大陸電動汽車百人會論壇微信公眾號）
大陸電動汽車百人會論壇29日在北京舉辦，大陸國家發改委副主任鄭備致詞時直指當前汽車業「競爭失序」，表示下一步將會同有關部門從四方面展開市場整治，包括加強汽車價格監測。（圖／取自大陸電動汽車百人會論壇微信公眾號）

大陸電動車行業「內捲」（過度競爭）態勢越演越烈，大陸國家發改委副主任鄭備29日在北京一場論壇上，直指當前汽車業「競爭失序」，存在價格戰、虛假宣傳等亂象。她表示，下一步將會同有關部門從四方面展開市場整治，包括加強汽車價格監測，推進車企管理改革、通過市場化法制化的手段「出清落後產能」等。

大陸官方正推進整治「內捲式」競爭。去年7月，中共政治局會議首次提及防止「內捲式」競爭；去年12月，中央經濟工作會議提出綜合整治「內捲」；今年3月全國兩會，整治「內捲」寫進政府工作報告。

大陸電動汽車百人會論壇29日在北京舉辦，包含小米汽車董事長雷軍、比亞迪董事長王傳福、小鵬汽車董事長何小鵬、理想汽車董事長李想等多家車企負責人皆出席。

香港星島日報報導，鄭備致詞時直言大陸汽車行業「無序競爭」問題突出，有的企業不惜犧牲利潤，搶占市場，虛假宣傳、惡意抹黑等現象時有發生。不僅短期內造成行業利潤下降，長期還將影響技術創新、產品的品質安全，削弱產業的競爭力

她進一步指出，當前大陸汽車業還面對眾多挑戰，包括產業結構不合理，「閒置產能退出的機制有待完善」；行業嚴重內捲、競爭失序，增收不增利；動力電池智能駕駛等技術的迭代加快，鞏固全產業鏈優勢面臨挑戰；貿易保護抬頭，國際合作仍有不少障礙。

鄭備表示，下一步發改委將會同有關部門重點從四方面採取措施：

一、全面推進汽車生產企業的資質集團化管理改革，通過市場化法制化的手段「出清落後產能」；

二、整治市場亂象，規範競爭秩序；

三、著力促進技術創新，提升產業的硬實力，提升汽車晶片和操作系統的攻堅能力；

四、優化汽車國際貿易、海外投資等服務體系，助力企業國際化發展。

針對一波又一波的價格戰，鄭備表示，將加強汽車市場的價格監測，行業自律、輿論引導，及時通報不正當競爭的典型案例。

根據統計，今年1至2月，大陸共有28款車型減價，平均減價達人民幣3萬元（約合新台幣14萬）。價格戰將擠壓行業利潤，去年大陸汽車行業利潤率僅4.3%，連續三年低於整體工業利潤率水平。 

人民幣 北京 競爭力 車行 電動汽車

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