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大陸六大行財報靚 分紅逾1.9兆

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸六家國有銀行（工農中建交郵）2024年財報全部披露完畢。整體來看，六大行業績表現穩健、資產總額穩步增長。2024年淨利潤合計人民幣1.4兆元（新台幣6.3兆元），加上先前派發的中期分紅，總分紅金額預計人民幣4,200億元（約新台幣1.9兆元），創下歷史次高紀錄。

中國基金報報導，工商銀行營收人民幣7,861億元，年減2.5%；淨利潤人民幣3,658億元，年增0.5%。建設銀行營收人民幣7,501億元，年減2.5%；淨利潤人民幣3,355億元，年增0.8%。

農業銀行營收人民幣7,114億元，年增2.3%；淨利潤人民幣2,820億元，年增4.7%。中國銀行營收人民幣6,328億元，年增1.3%；淨利潤人民幣2,378億元，年增2.5%。

郵儲銀行營收人民幣3,487億元，年增1.8%；淨利潤人民幣864億元，年增0.2%。交通銀行營收人民幣2,602億元，年增0.8%；淨利潤人民幣935億元，年增0.9%。

財報發布的同時，六大行均公布分紅計畫。綜合來看，擬分紅金額合計人民幣2,158億元，加上已派發的中期分紅金額，總分紅額約人民幣4,200億元。

證券日報、21世紀經濟報導，平安證券分析師許淼認為，銀行類股股息價值吸引力相對以10年期國債收益率衡量的無風險利率的溢價水準而言，仍處於歷史高位，且仍在繼續走高。

興業證券研究報告指出，先前境內上市銀行的分紅頻率多為每年一次，上市銀行陸續新增中期分紅方案、將分紅頻率提升至一年兩次，是積極回應大陸官方的新「國九條」對於加強分紅的要求。

人民幣 台幣 吸引力

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