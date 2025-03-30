大陸企業A+H上市 一波波

2025年以來，大陸資本市場「A+H」上市模式擴張態勢顯著，像是寧德時代、納芯微等企業相繼披露赴港上市計畫，涉及新能源、半導體、高端製造三大熱門領域，「A+H」上市陣營持續壯大。

融資需求以及國際化戰略是企業「A+H」上市的重要動力。薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊表示，從融資角度看，企業透過「A+H」上市，能夠吸引大陸和國際投資者的資金。港股市場資金來源多樣，再融資制度靈活，審批流程相對簡便、耗時較短，企業可根據自身需求和市場情況，在兩個市場選擇融資方式與時機。

證券日報報導，全球鋰電龍頭寧德時代，於3月25日宣布，取得大陸證監會出具的境外發行上市備案通知書，從備案受理到獲批僅用時25天，展現出高效的審批效率。根據公告，公司計畫發行不超過2.2億股H股並在港交所上市，將成為近年來港股市場規模較大的IPO之一。

今年啟動A+H的A股公司

納芯微3月27日宣布，計畫發行H股股票並在港交所主板上市。此次籌畫赴港上市，公司意在拓寬融資途徑，推進國際化戰略，提升全球半導體市場競爭力。

此外，杰華特微電子等半導體企業也在積極籌備，期望借助「A+H」上市在全球半導體市場競爭中取得優勢。

半導體記憶體廠商江波龍，於3月21日正式向港交所遞交招股書，計畫在主板掛牌上市；江波龍已於2022年在深交所創業板上市，若此次順利登陸到港交所，將實現「A+H」股兩地上市。

晶澳太陽能2月22日宣布，計畫在港交所掛牌上市，目前已聘請畢馬威會計師事務所作為港股IPO的審計機構，正籌備相關資料。高端製造領域的領軍企業三一重工，也在今年開啟「A+H」上市進程。