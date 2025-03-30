客座評論：長和交易告終的兩種可能結局

（德國之聲中文網）特朗普重回白宮，發誓要重建美國的制造業，但他自己也知道，制造業真的要回美國，並非一朝一日就能完成的。而這樣很可能無法使特朗普展現自己在任時的成就。於是，他決定用一切方式，來佔據他國資源和掌控更多的基礎設施如港口和航線等。 因為這種資源，只要憑著美國現有的霸權政策和他敢於違規的行為，即刻得到的幾率很大。

特朗普“走捷徑“帶來的壓力

他在上台不久，便開始把巴拿馬、加拿大、格林蘭等地作為他攫取的目標。 當然，他對他的做法，總有一個借口。如巴拿馬，他認為現在就是被中國控制著。所以美國必須奪回這個控制權。正是在這個背景下，美國國務卿在2月1日去了巴拿馬，而巴拿馬政府也挺“配合”的，即刻宣告退出中國的一帶一路的合作。

作為香港聞名的貿易企業家和投資者，李嘉誠在特朗普上台前就開始准備出售23個國家的43個港口，因為這些港口並不賺錢。但現在特朗普對巴拿馬的虎視眈眈言行，更是促使了他要及時脫身，盡管原本長和旗下子公司和記港口與巴拿馬政府協議，擁有港口營運權至2047年。於是便出現了下面戲劇性的一幕：

美國總統特朗普3月4日在國會聯席演說中，重申美國要收回巴拿馬運河。他還提到，一家美國公司已經宣布計劃買下巴拿馬運河的兩個港口。這家公司，就是著名的股權投資和資產管理公司貝萊德集團 （Black Rock）。

3月4日深夜，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業有限公司（“長和”）宣布，與由貝萊德牽頭的財團達成原則性協議。整個交易涉及228億美元。

北京非要阻止交易不可

顯然，李嘉誠在決定做這個交易之前，並沒有“請示”習近平的中央，但也不完全排除，習近平可能在這筆交易之前已經了解到此事，那時的習近平正忙著中國的所謂的兩會的事，暫時無法脫身。

所以兩會剛結束，他便大發雷霆，以致於香港的大公報以及後來的中國媒體，鋪天蓋地用極端粗暴的語言來痛罵李嘉誠。官方試圖用這種威嚇來逼迫他中止該交易的進行。最近這幾天，中方的策略顯然有了調整。首先一改以往批李嘉誠是賣國等，官方公開表示不能接受外方的脅迫手段。這樣，等於把矛頭直接指向了特朗普而不是李嘉誠。但同時，中央決定由國家市場監督管理總局出面對其交易進行反壟斷調查。

為了增加對李嘉誠家族的壓力，習近平已經下指示，不准以後中國的國企跟李家族發展商務。這暫時不包括現有的商務合作 。最後，官方有意跟黑石集團， 即貝萊德集團的競爭者示好，暗示如果不聽從北京的話，那在中國的生意就不好做。 而貝萊德在中國的巨大利益是眾所周知的。

在這種情況下，本來要在4月2日簽署隔離協議的李嘉誠不得不暫停該項目。而到7月交易最後一天到來之前，中共與李嘉誠、買家以及最終跟美國政府的爭鬥撲朔迷離。

很顯然，在特朗普和習近平之間正在進行一場拔河賽。盡管這場賽局尚未有定論，而重要的是，我們必須從不同的角度去考察這次拔河的性質。

李嘉誠和習近平之間的化學

首先是李嘉誠跟習近平的個人關系。 眾所周知，李嘉誠從改革以來跟以往的中共領導的關系還是比較密切的。那時，由於他對中國改革開放的支持，成了中國官方的座上賓。但到了習近平時代，情況便不一樣。據說，李嘉誠在習近平剛上台時，特意去北京，希望見他。但習近平不予理睬。於是，在2015年，他便決定從中國撤出他在中國的資產。

於是，2015年中國官方輿論還是發出了“別讓李嘉誠跑了”的怒吼。 李嘉誠後來對香港的民主運動，顯然也沒有符合習近平的全力支持中央的期待。2018年，習近平邀請了香港的大咖們參加大陸的改革開放四十周年大會，但就是沒有邀請李嘉誠。總之，習近平跟李之間的化學沒有發生任何作用，這是肯定的。當然，李嘉誠並非像有人描述的那種喜歡對抗的人。在此之後，他依然在中國高科技投資不少，並也國內捐獻了不少資金。

李嘉誠很可能屈服壓力

從法理上來看。首先，李嘉誠全家都獲取了加拿大國籍。一般估計李嘉誠現在也不在香港居住。而李嘉誠旗下的長江和記實業有限公司是在英國海外屬地的開曼群島註冊的。 這樣，即便香港或中國大陸要干涉，法理上似乎也沒有這個管轄權。 再則，李嘉誠本人已經不具體操縱該公司，而是由他的長子李澤鉅負責。但一個事實是無法回避的。即李嘉誠的長和公司的辦公地點在香港，也就是說所有材料文件均在那裡。 況且，長江和記12% 的收入來自內地和香港。且李家還擁有中國香港的護照。正是因為這樣，國家市場監督管理總局才以“保護中企（即長和公司）的利益”為名，來進行所謂的反壟斷調查。

為了施加更大的壓力，港府專門派了一些人去了長和公司的辦公樓。這不禁使人想起2021年港府警察包圍黎智英蘋果報社的情景。同時也使人想起2018年，當加拿大按美國的要求扣留了華為的孟晚舟，習近平的極度反應，當時，兩個加拿大人莫名其妙地被中國官方當成了人質關押。

在上面的壓力下，長和的交易更有可能的結局是李嘉誠不得不屈服北京的意志。放棄該交易。而如果是這樣，那意味的李嘉誠集團為了政治不得不做一筆虧本的生意。且不說要付給買家高昂的補償金，甚至還不得不接受由中央指定的一家企業用所謂的投標形式用更低的價格來購買。但這樣做，李嘉誠似乎多少保住他跟以習近平為首的中共的關系。實際上，李嘉誠現在已經嘗到習近平給他帶來的苦頭了：他手下的4家公司包括長和的市值現在已經蒸發的港元超過781億元。

而另一種結局可能性則更小：即李嘉誠不顧一切，使得交易照樣進行。而如果這樣，習近平政府盡管在外企和民企不會留下太好的印象，但李嘉誠和買家雙方等於跟北京鬧翻了，他們不得不放棄以後它們跟中國有關的生意。

總之，這場拔河比賽並非簡單的拔河。最終還是兩個經濟大國對世界海運河道等資源的競爭。李嘉誠和貝萊德集團成了雙方的棋子。而這種競爭只是剛開始。而習近平似乎很有信心贏得這次競賽，因為他認為特朗普撐不了多久，頂多四年時間。

本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十余年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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