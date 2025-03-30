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陸製造業指數不看淡

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家統計局將於明（31）日公布3月製造業採購經理人指數PMI）及非製造業PMI。分析認為，製造業PMI指數有望繼續保持在擴張區間。

大陸之前公布2月官方製造業PMI為50.2，來到近三個月高點，也超出市場預期，顯示北京的刺激措施助其製造業實現復甦。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，2月製造業PMI指數重返擴張區間，上升幅度明顯超過季節性，原因之一是節後復工復產，帶動市場供需季節性全面回升，二是節後穩增長政策發力顯效，推動製造業景氣度較快回升。

王青認為，3月製造業PMI指數有望繼續保持在擴張區間，因為在過去十年，3月製造業PMI指數存在季節性上行趨勢，另一方面，2月民營企業座談會召開後，3月全國兩會明確一系列穩增長政策數字指標，包括上調目標財政赤字率、宣布增加超長期特別國債、地方政府新增專項債發行額度等，這些都將提振市場信心。

王青團隊判斷，考慮到當前外部不確定性進一步加大，大陸逆周期調節的節奏、力度也將相應調整，這也有助於推動宏觀經濟景氣度保持在擴張狀態。

財新智庫高級經濟學家、研究主管王喆認為，2月製造業PMI位於榮枯線之上，是節日期間消費呈現良好勢頭，部分行業領域技術革新亦有亮點，助力市場延續回升向好勢頭，不過當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成制約。

王喆指出，3月是重要的政策窗口，支持性政策要積極回應市場期盼和社會關切，聚焦經濟堵點難點。政策尤其要在需求側多做文章，加大逆周期調節力度，促進居民收入增加和消費意願提升。

PMI 指數

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