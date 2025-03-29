快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

陸半導體製造自主 中芯傳今年完成5奈米但成本比台積電高50%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
外媒指出，中芯國際將在今年完成 5 奈米晶片開發，但由於缺乏先進的極紫外光 （EUV）微影設備，將採用較舊的深紫外光 （DUV）微影設備達成目標，成本可能比台積電版本高出50%、良率僅33%。（本報系資料庫）
外媒指出，中芯國際將在今年完成 5 奈米晶片開發，但由於缺乏先進的極紫外光 （EUV）微影設備，將採用較舊的深紫外光 （DUV）微影設備達成目標，成本可能比台積電版本高出50%、良率僅33%。（本報系資料庫）

在美國制裁下，為了實現大陸半導體製造自主，外媒指出，中芯國際將在今年完成 5 奈米晶片開發，但由於缺乏先進的極紫外光 （EUV）微影設備，將採用較舊的深紫外光 （DUV）微影設備達成目標，成本可能比台積電高出50%且良率僅33%。

科技媒體「Wccftech」報導，一份由爆料者@Jukanlosreve發現、Kiwoom Securities發布的報告顯示，中芯預計於2025年完成5奈米晶片技術開發。

與台積電相比，中芯的良率僅約台積電的33%，且晶圓成本高出50%。這是由於DUV技術需要採用多重曝光技術來達成更高階製程，導致生產步驟增加、製造時間拉長，同時也提高了不良品的比例。

報告進一步透露，華為下一代旗艦機Mate 70預計將搭載麒麟9020晶片，仍採用7奈米製程。然而，中芯的5奈米技術未來可能應用於華為昇騰910C AI晶片，以減少大陸對輝達的依賴。

此外，報導指出，中芯若欲突破5奈米瓶頸，關鍵在於大陸能否成功開發EUV設備。外傳大陸首批國產EUV機台將於2025年第3季進入試生產階段。而與華為關係密切的大陸半導體設備商新凱來（SiCarrier）也正在研發替代ASML的EUV技術，若能成功，將大幅提升大陸在先進製程的自主能力。

目前尚無法確定中芯何時能穩定量產5奈米晶片，但大陸正在積極推動本土EUV設備的研發，若這些設備能順利投入使用，中芯將挑戰更先進的製程技術。

中芯 台積電 奈米

延伸閱讀

繳保護費有效？台積電加碼投資美國 外資：有助台灣躲過關稅衝擊

投資美國導致台積電、台灣領先退位？ 專家：可能性不大

歐盟將加速推晶片法2.0

台積、日月光海外擴廠放緩 因成熟晶片需求疲弱及關稅不確定性

相關新聞

長和售港口業務惹怒北京 李嘉誠次子旗下公司稱業務獨立

香港首富李嘉誠旗下長和集團擬售海外港口業務引發北京不滿，中國據報要求國企暫緩與李嘉誠及其家族關聯企業展開新合作。陸媒報導...

85後「鋰礦公主」掌舵一年大虧79億 天齊創始人終於發聲

「鋰礦巨頭」天齊鋰業創始人蔣衛平在2024年4月交棒給女兒蔣安琪接任董事長，一年後，1987年生的蔣安琪交出首份年報，顯...

陸半導體製造自主 中芯傳今年完成5奈米但成本比台積電高50%

在美國制裁下，為了實現大陸半導體製造自主，外媒指出，中芯國際將在今年完成 5 奈米晶片開發，但由於缺乏先進的極紫外光 （...

習會見逾40外企高管 承諾解決「大門開、小門不開」

為吸引外投，中國國家主席習近平28日在北京會見40多位「國際工商界代表」，包括美國聯邦快遞、德國奔馳、法國賽諾菲、英國匯...

CNN：比亞迪全面超越特斯拉 在美卻買不到

美國對中國電動汽車徵收高關稅，有效降低了中國電動車銷往美國的數量，但美媒近日報導指出，中國電動汽車領軍企業比亞迪，這家曾...

法外長結束訪華 干邑白蘭地重稅獲推遲3個月

由於歐盟對中國電動汽車加徵關稅的行為引發貿易爭端，過去四個月裡法國干邑白蘭地對華出口下降了60%。法國外交部長巴霍28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。