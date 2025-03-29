快訊

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

泰國搜救犬隊挺進強震倒塌現場 徹夜搶救身影「累了就躺瓦礫堆休息」

徐亨欠2億消失演藝圈 「腫到認不出」驚人近況曝光了

長和售港口業務惹怒北京 李嘉誠次子旗下公司稱業務獨立

中央社／ 台北29日電
香港首富李嘉誠旗下長和集團擬售海外港口業務引發北京不滿。路透
香港首富李嘉誠旗下長和集團擬售海外港口業務引發北京不滿。路透

香港首富李嘉誠旗下長和集團擬售海外港口業務引發北京不滿，中國據報要求國企暫緩與李嘉誠及其家族關聯企業展開新合作。陸媒報導，李嘉誠次子李澤楷的公司盈科拓展表示，李澤楷旗下所有業務獨立於長和。

中國媒體財新網28日刊登一篇文章，題為「盈科拓展：李澤楷所有業務獨立於長和」。文中報導，盈科拓展相關人士表示，早在2000年8月16日，李澤楷即主動辭去和記黃埔（長和前身）副主席和執行董事職位，獨立在創科和金融方面發展業務。雙方2000年後從來沒有參與對方任何的業務決策。

李澤楷此前獲邀出席中國發展高層論壇，與中國總理李強及出席會議的企業高層合照。

長和集團3月4日公布向美國貝萊德為首的財團，出售包括巴拿馬運河港口在內、位處23個國家的43個港口業務。從3月13日開始，港澳辦多次轉載香港大公報批評長和此項交易的文章。

長和原來期望於4月2日或之前與貝萊德為首的財團就有關出售巴拿馬運河港口簽約，昨天港媒及外媒引述消息表示，下週不會有任何協議簽署。

中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人28日回應大公文匯全媒體記者提問時表示，注意到長和擬售巴拿馬港口的交易，將依法審查。

外媒此前報導，中國要求國有企業暫緩與李嘉誠及其家族有關聯的企業展開任何新的合作。這項指令根據中國高層官員的要求而向國有企業發出，而現有合作關係不受影響。

巴拿馬運河 李嘉誠 李澤楷

延伸閱讀

李嘉誠暫停賣巴拿馬2港口 消息人士：原因大家明啦

出售巴拿馬運河港口 恐無法按原計劃簽署協議

長和賣巴拿馬港口 大陸喊查

李強主持國常會 出招遏制拖欠企業帳款

相關新聞

習會見逾40外企高管 承諾解決「大門開、小門不開」

為吸引外投，中國國家主席習近平28日在北京會見40多位「國際工商界代表」，包括美國聯邦快遞、德國奔馳、法國賽諾菲、英國匯...

長和售港口業務惹怒北京 李嘉誠次子旗下公司稱業務獨立

香港首富李嘉誠旗下長和集團擬售海外港口業務引發北京不滿，中國據報要求國企暫緩與李嘉誠及其家族關聯企業展開新合作。陸媒報導...

CNN：比亞迪全面超越特斯拉 在美卻買不到

美國對中國電動汽車徵收高關稅，有效降低了中國電動車銷往美國的數量，但美媒近日報導指出，中國電動汽車領軍企業比亞迪，這家曾...

法外長結束訪華 干邑白蘭地重稅獲推遲3個月

由於歐盟對中國電動汽車加徵關稅的行為引發貿易爭端，過去四個月裡法國干邑白蘭地對華出口下降了60%。法國外交部長巴霍28日...

李嘉誠暫停賣巴拿馬2港口 消息人士：原因大家明啦

香港首富李嘉誠所擁有的長和集團，原定於4月2日與美商貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，正當外界猜測長和會否簽約之際，中國國...

2大原因 香港私樓去年空置率飆至4.5%創14年新高

港府近年減慢私樓供應，之前數年供應較多，遇上需求減弱這兩個主要原因，導致落成量高企，空置量上升。去年落成量創出20年新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。