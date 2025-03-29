長和延後簽約賣巴拿馬港口 分析：保留港口不樂觀

香港長和集團傳出延後簽約出售巴拿馬運河2個港口，外界關注這宗世紀交易的去向。香港全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，對保留這2個港口並不樂觀，因為巴拿馬政府在美國的壓力下，可能會取消給予長和旗下公司的港口經營權。

多間香港及海外媒體昨天報導，香港長和集團延後簽約出售巴拿馬運河2個港口，但值得留意的是，這並不表示交易已經取消。

根據3月4日長和與貝萊德為首財團發出的新聞稿，指有關出售巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal），雙方期望可於4月2日或之前簽約，而交易需要獲得巴拿馬政府確認。

長和集團3月4日也發出公告，指與貝萊德為首的財團簽訂原則性協議，出售分布在23個國家共43個港口的業務，長和與該財團有145天的獨家磋商期，即超過此期限後，長和將可以自由地將相關港口業務出售予其他買家。但公告沒有說明交易的「死線」。

南華早報今天引述劉兆佳表示，對於保留巴拿馬運河2個港口的情況並不樂觀，因為巴拿馬政府在美國的巨大壓力下，可能會取消與長和集團旗下和記黃埔集團經營港口的特許權。

該特許經營權本來直至2047年，但目前受到美國政府和巴拿馬當局的審查，訴訟和審計懸而未決。

劉兆佳認為，目前還有空間研究長和是否真的必須出售其他未面臨政治壓力的港口。

香港大公文匯網28日報導，中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。

南華早報今天的報導引述專家表示，中國當局可以引用反壟斷對交易作出審查。

專門研究國際經濟法和雙邊貿易協定的香港中文大學教授Bryan Mercurio表示，中國當局要證明此項交易對競爭有影響是有難度，因為這種影響並不是立即顯現。

他表示，如果中國關心港口業務出售後，會影響中國船隻進入港口，一個更微妙的方法就是將中國船隻現有的准入權納入交易協議中。