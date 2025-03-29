出售巴拿馬運河港口 恐無法按原計劃簽署協議

（德國之聲中文網）據《南華早報》周五（3月28日）援引接近公司的消息人士報道，香港富豪李嘉誠旗下的長和集團（CK Hutchison）將不會按原計劃在下周簽署協議，向貝萊德（BlackRock）掌管的財團出售巴拿馬運河業務。文章稱，由於來自北京的壓力，長和集團運營的巴拿馬運河的兩個港口暫緩出售。

周五當天，中國國家市場監督管理總局表示將對相關交易展開反壟斷調查。該局反壟斷負責人在回答記者提問時說，“我們注意到此交易（巴拿馬港口），將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。”這名負責人沒有提到這項調查開始的時間。

彭博社此前報道，中國政府上周已指示國有企業暫停與李嘉誠及其家族的相關企業簽訂新交易。目前，長江和記有約12%的收入來自香港和中國，其余收入來自歐洲、亞太其它地區和加拿大。

根據長和與貝萊德今年3月4日發布的公告，商定的出售交易定於4月2日正式簽署。《南華早報》報道稱，現在出現的新情況並不意味著交易被取消，只是暫緩推進，它解釋道，4月2日並不是最後期限，而只是一個可以簽署協議的“最早日期”。

長和集團和貝萊德都還沒有回應媒體的置評請求。

路透社評論指出，中國官方對該交易持消極態度，而另一方面，美國總統特朗普則對此表示支持，他希望通過此舉重新掌控這一重要的戰略性航道。

長和集團的子公司運營著巴拿馬運河五個港口中的兩個，分別位於大西洋和太平洋沿岸。巴拿馬政府於1998年授予該公司特許經營權，並在2021年將特許經營期再延長25年。整個運河掌控著全球約3%至6%的海運貿易。

此次出售交易涉及巴拿馬運河的重要資產，長和集團與貝萊德財團的合作因此受到中國政府的高度關注。《南華早報》指出，該案是一項總額達230億美元協議的一部分。該協議涉及23個國家的45個港口，均將出售給由美國投資公司貝萊德旗下的財團，長和集團預計將從此次交易中獲得190億美元。

親北京的香港《大公報》此前已經三次刊發評論，批評長和集團的這筆交易將會損害國家利益。3月21日的一篇題為“停止交割，切勿因小失大”的社論指出，這筆交易“完美配合美國的遏華戰略”，“交易完成後將對中國經濟和國家利益造成無窮後患”。

(綜合報道)

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】