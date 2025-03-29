巴拿馬港口案 陸表態查…交易簽署將暫緩

在中美關稅戰開打之際，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售四十三座港口給美國財團，包括在巴拿馬運河兩端的港口運營權益，引起軒然大波。不過，原預計下周簽訂協議的長和，在傳出遭北京當局施壓後，港媒昨報導，這筆交易已經暫緩；大陸市監總局昨晚也表態稱，注意到此交易，「將依法進行審查」。

此前，長和集團公告，將出售在二十三個國家四十三個港口的一百九十九個泊位，包括巴拿馬運河兩端的港口運營權益，藉此套現一百九十億美元。後有消息指，長和預計四月二日，和由美國貝萊德集團牽頭的財團方簽訂最終協議。

不過，綜合港媒星島頭條、南華早報昨報導，有接近長和高層的消息人士說，「下周不會正式簽署有關兩個巴拿馬港口的協議」。

報導還稱，所謂的「四月二日」，其實並非真正的最後期限，只是可以簽署協議的「最早日期」。但消息人士也指，目前沒有跡象表明交易已經被取消，由於該筆交易的複雜性，重要細節尚未確定。

對於「星島頭條」追問原因，消息人士只說：「大家明啦（知道的）」。

傳中國國家主席習近平(右)對香港億萬富豪李嘉誠(左)旗下的香港長和實業未事先尋求北京批准，便把巴拿馬運河的港口資產賣給美國貝萊德公司頗為憤怒。圖為兩人2017年6月出席香港回歸慶典。 (美聯社)

對此交易案，大陸國家市監總局昨晚也透過答問表態。面對港媒大公文匯提問，該交易是否要經過大陸的反壟斷審查批准，大陸國家市監總局反壟斷二司負責人回應，「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益」。

在長和公布賣港口的訊息後，即傳出港府立即與該集團取得聯繫，香港特首李家超也公開表示，「社會對該事件的關切值得重視」，強調港府要求外國政府為香港企業提供公平營商環境、反對用脅迫手段。

親中港媒大公報已四次刊發評論文章，批評長和集團的交易，並獲中共中央港澳辦、大陸國務院港澳辦轉載，加上大陸網友「愛國心」高漲下進行輿論撻伐，使得長和和李嘉誠家族面臨龐大壓力。

彭博社早前還報導，大陸高層官員已要求大陸國有企業，暫緩與李嘉誠及其家族相關企業展開任何新的合作，惟未獲證實。