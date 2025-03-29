中國工商銀行犀利 2024年每天賺45億
中國工商銀行昨（28）日發布2024年財報顯示，工行去年營收人民幣7,861.2億元，年減2.5%，獲利人民幣3,669.4億元，年增0.5%，相當於每日賺人民幣10億元（合約新台幣45.8億元）。
綜合北京商報、證券時報報導，財報顯示，中國工商銀行2024年資產總額人民幣48.8兆元，年增9.2%；客戶存款人民幣34.8兆元，年增3.9%；各項貸款人民幣28.3兆元，年增8.8%；淨利人民幣3,669.4億元，年增0.5%。
中國工商銀行行長劉珺在業績發布會上說明，去年集團淨利年增0.5%，這麼大的規模還能實現正增長是不容易的，而營收下降2.5%，與市場整體趨勢保持一致，下降幅度在可比同業中相對較好，特別是去年第3、4季營收和淨利均實現單季度正增長。
股利方面，董事會建議派發2024年末期普通股現金股息，每10股派發人民幣1.646元。
劉珺在會上表示，2024年中期及末期公司派發現金股息合計每10股人民幣3.08元（含稅），工商銀行年度分紅接近人民幣1,100億元，在A股上市公司中，分紅總額穩居前列，工商銀行一直堅持向資本市場的正回饋。
大河財立方報導，截至3月28日，大陸六大國有銀行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行已全部披露2024年財報，合計獲利超過人民幣1.4兆元，現金分紅人民幣2,158億元。
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