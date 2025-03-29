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博鰲論壇 聚焦五共識

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／海南28日電
博鰲亞洲論壇2025年會28日閉幕。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇2025年會28日閉幕。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2025年會28日閉幕，論壇秘書長張軍表示，年會重要成果是達成維護多邊主義、加強區域合作、推行轉型升級、堅持創新驅動與倡導對話交流等五個共識。

張軍指出，論壇期間舉辦開幕大會、高端論壇、分論壇、高端對話等多達50多場，共300多位嘉賓在不同分會、會議上進行深入廣泛討論，各方圍繞主題，結合當前重大挑戰，進行深入分析，探索解決方案，達成廣泛共識，更加堅定團結合作、戰勝困難，共創未來的信心。

張軍稱會議總結出五個共識：一是維護多邊主義，論壇期間有很多代表對比了中國跟美國，認為中國給世界帶來更多穩定性與希望，指出廣泛貿易戰即將到來，博鰲論壇發出多邊主義強音，參加年會代表表示增加對多邊主義的信心是重要成果。

二是加強區域合作。張軍指出，構建開創行世界經濟，亞洲國家正在形成亞洲特色區域經濟合作，中國發揮越來越大引領作用。三是立足高質量發展，推行轉型升級。四是堅持創新驅動，發掘更大增長動力與空間。論壇期間熱議新一輪科技革命不斷推進。要全面評估AI給人類帶來的影響與風險。五是倡導對話交流，增進理解信任，共同應對挑戰。

關於今年論壇後工作，張軍稱之後5月與8月分別會在哈薩克與馬來西亞舉辦區域一體化相關區域會議，延續年會重振APEC、釋放RCEP潛力看法，也為明年在陸舉辦的APEC會議暖身；另外，6月將在香港舉辦科技創新大會、7月在北京舉行全球健康大會。

博鰲論壇 馬來西亞

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