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易綱、周小川…前人行行長 把脈轉型金融

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／海南28日電

博鰲亞洲論壇今年的金融圓桌，以「轉型金融與零碳未來」為主題，大陸兩位前央行行長針對該議題進行觀點交流。前人行行長易綱表示，轉型金融需要國際合作，也需要清晰的標準和信息披露要求，還需要提供激勵機制；博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川則認為，需要有更好的價格機制。

「轉型金融」為資本市場關鍵熱詞，希望資金用途更側重於鋼鐵、水泥、石化等高碳排產業的減碳轉型，但也引起質疑會否成為排碳大戶「漂綠」工具，因而引起爭議，同時定義也仍模糊。易綱針對轉型金融提出三點看法：一是需要國際合作。他指出中國大陸在二十國集團框架下大力推動綠色金融的發展，此前已制定《G20可持續金融路線圖》、《G20轉型金融框架》等文件，「雖然美國政府對綠色金融政策態度發生了變化，但仍然要感謝美國同行、尤其是與美國財政部的合作，使我們能夠在G20層面共同制定這兩份重要文件。」。

第二點，是需要清晰標準和信息披露要求，這是當前的重點工作。人行在制定轉型金融標準上取得重要突破，涵蓋鋼鐵、化工、有色金屬等行業。希望建立明確標準，使轉型金融的定義更加清晰，從而防止「漂綠」。

第三點，提供激勵機制。人行推出兩項再貸款工具，以支持綠色金融和轉型金融。其中一個關鍵要求是，所有使用這些政策工具的金融機構，必須定期披露其支持項目或企業的碳排放信息。

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