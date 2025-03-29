長和賣巴拿馬港口 大陸喊查
香港首富李嘉誠所擁有的長和集團，原定於4月2日與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議可能生變，大陸國家市場監督管理總局昨（28）日表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。
大公文匯網昨晚在網站上刊出一則就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向大陸國家市場監督管理總局提問，並獲得回應。
詢問的內容為，據悉4月2日長和將與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，請問該交易是否要經過大陸的反壟斷審查批准？
大陸國家市監總局反壟斷二司負責人表示，「我們注意到此交易」，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。
大陸國家市監總局，是長和集團披露出售港口交易以來，首個大陸監管部門宣布介入調查。此外，有接近長和高層消息人士表示，下周不會簽任何協議。
先前市場消息指出，長和與政府保持溝通，正尋求雙方都能接受的解決方法。
根據大陸國家市監總局官網顯示，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。
大陸國家市監總局曾多次調查陸企，並發出大額罰單及責令整改。
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