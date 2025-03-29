聯想2024年獲利暴增11倍 人工智慧、個人電腦、手機等傳捷報
聯想控股昨（28）日發布2024年財報， 營收人民幣5,128億元（新台幣2.3兆元），年增18%，淨利潤人民幣76.8億元（新台幣351億元），年增1,119%，獲利大增主要得益於聯想集團在產業營運板塊的突出表現，以及投資業務因市場回暖顯著改善。
聯想控股首席執行官李蓬表示，2024年面對產業結構轉型升級帶來的挑戰與機遇，一如既往地將發展新質生產力、落實創新驅動發展戰略放在核心位置，加強抗風險能力，透過持續的技術創新與管理優化，確保整體業務穩健經營。同時，公司緊抓科技浪潮機遇，前沿領域布局效能得到持續釋放，業績與前年相比實現大幅回升。
分業務板塊來看，聯想控股的產業營運板塊收入5,082億元，年增18%。這一業務板塊中，聯想集團把握混合式人工智慧崛起機遇，整體盈利水準得到提升，PC業務以24.3%的全球市占持續鞏固行業領導地位，其中AI PC在大陸市場第4季銷量占比達15%。手機業務在海外市場營收出貨量均躋身行業前五。
產業孵化與投資板塊，重點聚焦人工智慧、積體電路、新能源、新材料等關鍵領域，營收人民幣46億元，年增5%，與前年相比虧損則大幅減少。
財報顯示，2024年聯想控股在科技創新特別是AI領域繼續投入，研發費用達人民幣158億元，創下歷史新高。
財報指出，聯想控股圍繞AI「基礎層-技術層-模型層-平台層-應用層」投資超過270家AI企業，是目前在AI投資領域體系最完整、企業數目最多、持續時間最長的投資機構。
其中，地平線機器人、黑芝麻智慧、小馬智行於2024年成功登陸資本市場，另有多家企業進入上市輔導階段。
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