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長和賣港口有新變數 大陸國家市監局：依法對交易進行審查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港首富李嘉誠所擁有的長和集團，原定於4月2日與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議有新變數，大陸國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人28日表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。路透
香港首富李嘉誠所擁有的長和集團，原定於4月2日與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議有新變數，大陸國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人28日表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。路透

香港首富李嘉誠所擁有的長和集團，原定於4月2日與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，正當外界猜測長和會否簽約之際，大陸國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人28日表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法進行審查。

大公文匯網28日晚間，在網站上刊出一則就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向大陸國家市場監督管理總局提問，並獲得回應。

詢問的內容為，據悉4月2日長和將與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，請問該交易是否要經過大陸的反壟斷審查批准？

大陸國家市監總局反壟斷二司負責人表示，「我們注意到此交易」，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

大陸國家市監總局，是長和集團披露出售港口交易以來，首個大陸監管部門宣布介入調查。此外，有接近長和高層消息人士表示，下周不會簽任何協議。先前市場消息指出，長和與政府保持溝通，正尋求雙方都能接受的解決方法。

根據大陸國家市監總局官網顯示，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

大陸國家市監總局曾多次調查陸企，並發出大額罰單及責令整改。例如2020年12月中旬，中共中央經濟工作會將「強化反壟斷和防止資本無序擴張」列為重點任務後，市監總局在同年12月平安夜宣布，根據舉報，對阿里巴巴要求平台商家「二選一」等涉嫌壟斷立案調查。

阿里被調查約4個月後，市監總局向阿里罰款人民幣182億元，責令其停止違法行為，並要連續三年向市監總局提交自查合規報告。另一科技巨頭美團，2021年4月曾遭舉報涉「二選一」等壟斷行為，遭市監總局立案調查，最終被處罰人民幣34億元，並要須退還合作保證金人民幣12億元。

除了阿里及美團外，騰訊 、京東、百度等同樣曾被捲入調查，最終遭處以罰款。

人民幣 巴拿馬 罰款

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