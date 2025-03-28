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大陸伺服器大廠示警：輝達H20晶片可能短缺

中央社／ 北京28日綜合外電報導

路透社獨家報導，中國伺服器大廠新華三集團本週稍早通知客戶，輝達（NVIDIA）H20晶片可能出現短缺，在美國出口管制下，這是中國能合法取得的最先進人工智慧（AI）處理器。

新華三集團（H3C）25日在一項客戶通知中表示，「H20（晶片）的國際供應鏈面臨重大不確定性」，當前庫存幾乎耗盡。

該集團還指出，打亂全球貿易和關鍵原物料供應鏈的地緣政治緊張，正是造成這個不確定性的原因，新一批晶片預計今年4月中才會到貨。

H20供應可能吃緊一事，可能使中國發展AI的雄心壯志受阻，尤其此刻中國科技公司正積極投資AI領域。

輝達發言人對此不予置評；新華三集團隨後發布聲明指出，「經過查證後，本公司與旗下任何部門都沒有發布這項通知或相關內容」。

企業爭相採用中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）的平價AI模型，帶動近幾月對H20晶片的需求大增。

客戶 庫存 美國

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