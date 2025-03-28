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李強主持國常會 出招遏制拖欠企業帳款

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，持續出招維穩經濟成長。中新社
大陸國務院總理李強主持召開國務院常務會議，持續出招維穩經濟成長。中新社

為拚經濟，大陸國務院總理李強28日主持召開國務院常務會議，會上部署加快加力清理拖欠企業帳款工作，研究推動農機裝備高質量發展有關措施，審議通過《關於優化口岸開放佈局的若干意見》，和聽取推進跨境電子商務綜合試驗區建設匯報。

據新華社，就推進跨境電子商務綜合試驗區建設，會議指出，要做好新一輪跨國電商綜合試驗區擴圍工作，進一步拓寬覆蓋率。推動跨境電商綜合試驗區建設提檔升級，推動通關、稅務、外匯、資料流動等監管創新，用好相關穩外貿支援政策，幫助企業拓展、樹品牌、更好發展。

大陸國務院常務會議今天也審議通過《加速加力清理拖欠企業帳款行動方案》。

會議強調，要進一步加大力度，壓實責任，健全機制，完善相關法律法規，強化源頭治理和失信懲戒，確保清欠工作取得實實在在成效，堅決遏制新增拖欠。

會議還提到，農機裝備是保障大陸國家糧食安全、建設農業強國的重要支撐，以及優化口岸開放布局，是推動高品質發展、高水準開放的重要措施，要求用好用足農機購置與應用補貼、大規模設備更新等政策措施，進一步提升口岸通關便利度等。

國務院 電商

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