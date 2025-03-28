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由香港首富李嘉誠家族控制 港媒：長和暫緩出售海外港口計畫

中央社／ 香港28日電
長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司。路透
長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司。路透

據報導，香港長江和記實業有限公司暫緩出售海外港口的計畫，預料下週不會簽定任何協議。

星島日報網站今天在報導中引述接近長和高層的消息人士說，長和出售全球43個港口權益的最終協議原定於4月2日之前簽定，但下星期不會簽定任何協議。

對於不簽定最後協議的原因，報導轉述消息人士說，「大家明啦！」

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，本月初公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和預定於4月2日簽定最終出售協議。

長和公布上述決定後，香港親北京的大公報近日以來持續刊文加以批評，其中兩篇更為中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網轉載，內文既批美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」，措詞頗為激烈。

這也是北京中央歷來首次以這種間接方式批評李嘉誠家族，而外界相信，李嘉誠家族已因這次出售決定面對頗大壓力。

巴拿馬運河 李嘉誠 香港

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