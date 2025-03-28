博鰲論壇閉幕 張軍稱大會討論達成五共識
博鰲亞洲論壇2025年會28日下午閉幕，論壇秘書長張軍表示，年會重要成果是達成維護多邊主義、加強區域合作、推行轉型升級、堅持創新驅動與倡導對話交流等五個共識。張軍表示，他作為主辦方這過程「痛並快樂著」，雖然辛苦，但認為論壇是做有意義的事情，跟世界傳遞了信心、勇氣、團結與合作的正能量。
張軍指出，論壇期間舉辦開幕大會、高端論壇、分論壇、高端對話等多達五十多場，共300多位嘉賓在不同分會、會議上進行深入廣泛討論，各方圍繞主題，結合當前重大挑戰，進行深入分析，探索解決方案，達成廣泛共識，更加堅定團結合作、戰勝困難，共創未來的信心。
張軍稱會議總結出五個共識：
一是維護多邊主義。張軍說，「世界往何處走」是大家思考共同問題，也是重點問題，中國在亞洲成功經驗提出正確方向。他稱，論壇期間有很多代表對比了中國跟美國，認為中國給世界帶來更多穩定性與希望，指出廣泛貿易戰即將到來，博鰲論壇發出多邊主義強音，參加年會代表表示增加對多邊主義的信心是重要成果；
二是加強區域合作。張軍指出，構建開創行世界經濟，亞洲國家正在形成亞洲特色區域經濟合作，中國發揮越來越大引領作用。有些嘉賓表示，亞洲不僅經濟復興，還要實現精神復興，擴大到全球南方更大範疇；
三是立足高質量發展，推行轉型升級。張軍表示，轉型是年會頻率高的關鍵詞。代表認為大變局帶來大調整必須走綠色高質量、可持續發展之路；
四是堅持創新驅動，發掘更大增長動力與空間。他表示，論壇期間熱議新一輪科技革命不斷推進。要全面評估AI給人類帶來的影響與風險。
五是倡導對話交流，增進理解信任，共同應對挑戰。信任赤字成為全球治理突出挑戰。有些代表提出，國與國之間的信任，根本上源於各自國內的發展狀況。可以考慮以「共同現代化」化解發展差距，以「單邊開放」重建信任。
論壇促進的交流成果，張軍指出，據主會場會客室使用不完全統計，200場左右正式會見（不包括非正式、不包括領導會見），對拓展朋友圈，加強相互理解有幫助。有利促進各方之間合作，而海南省也在會中達成一些合作的意向。
關於今年論壇後工作，張軍稱之後五月與八月分別會在哈薩克斯坦與馬來西亞舉辦區域一體化相關區域會議，延續年會重振APEC、釋放RCEP潛力看法，也為明年在陸舉辦的APEC會議暖身;另外，六月將在香港舉辦科技創新大會、七月在北京舉行全球健康大會。
值得注意的是，近期地緣政治在中俄關係變得敏感之際，有俄媒特別提問俄羅斯副總理連續兩年與會，並參與「營造和平發展環境，維護共同經濟安全」主題論壇的意義，張軍表示，俄羅斯是29個創始國之一，本身大力支持博鰲，俄羅斯副總理選擇與會討論的主題場次與當事者關注重點與時間有關，「論壇給協助，沒有強制性安排」。
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