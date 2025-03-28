利用外資政策「不會變」 習近平向外企高管喊話：大門只會越開越大

大陸國家主席習近平28日會見外企高管時，針對外資進入大陸的議題表示，大陸開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變、也不會變。他說，大陸過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，與大陸同行就是與機遇同行，「相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來」。

據新華社報導，此次會見有40多位外資企業全球董事長、首席執行官和商協會代表參加會見。美國聯邦快遞集團總裁芮思博（Rajesh Subramaniam）、德國梅賽德斯－賓士集團董事會主席康林松（Ola Kallenius）、法國賽諾菲集團首席執行官韓保羅（Paul Hudson）、英國滙豐控股集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）、日本日立製作所會長東原敏昭、南韓SK海力士社長郭魯正、沙烏地阿美總裁納瑟爾（Amin Nasser）等先後發言。

除習近平外，中共高層參加會見的有中共政治局常委蔡奇、政治局委員王毅、何立峰；而兼任大陸總理的中共政治局常委李強並未參加。

習近平表示，實踐證明，外資企業是「中國式現代化」的重要參與者，是大陸改革開放和創新創造的重要參與者，是大陸聯通世界、融入經濟全球化的重要參與者。在這一過程中，「外資企業普遍得到豐厚回報，企業不斷發展壯大，實現了互利共贏，也同中國人民結下深厚友誼。」

習近平強調，大陸正在推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。他稱，大陸已經形成比較健全的利用外資法規政策體系和工作體系，更提到「中國長期保持政局穩定、社會安定，是世界公認的最安全國家之一」。他說大陸過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資目的地，與大陸同行就是與機遇同行，「相信中國就是相信明天，投資中國就是投資未來。」

他允諾，大陸將以降低市場准入門檻為重點，進一步擴大開放；保障在陸外資企業同等享受國民待遇，維護市場公平競爭；加強同外商溝通交流，為其赴陸貿易投資盡可能提供便利，依法保護外資企業合法權益。同時，大陸將堅定不移走和平發展道路，努力為外資企業發展營造良好外部環境。

另據香港電台與星島日報，習近平在會見時說，外商赴陸投資近年遭遇地緣政治因素干擾，涉及國際政治外交，他經常講，吹滅別人的燈，不會讓自己更光明，阻擋別人的路，最終只會把自己的路堵住。

上述港媒報導，對於中美關係問題，習近平說，大陸始終認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展，符合兩國人民根本利益，中美經貿關係本質是互利共贏，經貿磨擦應透過平等對話磋商來妥善解決，大陸按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，處理中美關係。

習近平還表示，當前多邊主義、自由貿易受到嚴峻挑戰，要持續推動貿易和投資自由化便利化，希望外資企業特別是跨國公司發出理性聲音，抵制各種開歷史倒車的行為，不盲從各種干擾全球產供鏈安全穩定的行為。個別國家搞小院高牆、關稅壁壘，將經貿問題政治化泛安全化，希望企業獨立自主做出商業決策。