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博鰲論壇金融圓桌 前人行行長易綱、周小川共議「轉型金融」

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
易綱肯定中美先前在綠色金融領域合作成果，「至於現在有些變化，將來我覺得這種合作的可能性還是肯定會很大。」記者黃雅慧／攝影
易綱肯定中美先前在綠色金融領域合作成果，「至於現在有些變化，將來我覺得這種合作的可能性還是肯定會很大。」記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇今年的金融圓桌，以「轉型金融與零碳未來」為主題，大陸2位前央行（人行）行長針對該議題進行觀點交流。前人行行長易綱28日表示，轉型金融需要國際合作，也需要清晰的標準和信息披露要求，還需要提供激勵機制；博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川則認為，需要有更好的價格機制。

一段時間以來，「轉型金融」（Transition Finance）為資本市場關鍵熱詞，希望資金用途更側重於鋼鐵、水泥、石化等高碳排產業的減碳轉型，但也引起質疑會否成為排碳大戶「漂綠」（Greenwashing）工具，因而引起爭議，同時定義也仍模糊。

易綱針對轉型金融提出3點看法：一是需要國際合作。他指出中國大陸在二十國集團（G20）框架下大力推動綠色金融的發展，此前已制定《G20可持續金融路線圖》、《G20轉型金融框架》等文件。他說，「雖然美國政府對綠色金融的政策態度發生了變化，但仍然要感謝美國同行、尤其是與美國財政部的合作，使我們能夠在G20層面共同制定這兩份重要文件。」他稱這2份文件具備長期意義。易綱仍充分肯定中美先前合作的成果，他說，「至於現在有些變化，將來我覺得這種合作的可能性還是肯定會很大。」

至於第二點，易綱稱，需要清晰的標準和信息披露要求，這是當前的重點工作。中國人民銀行在制定轉型金融標準方面取得了重要突破，涵蓋鋼鐵、化工、有色金屬等多個行業。希望建立一套明確的標準，使轉型金融的定義更加清晰，從而防止「漂綠」。

易綱提到第三點則是提供激勵機制。人行推出2項再貸款工具，以支持綠色金融和轉型金融。其中一個關鍵要求是，所有使用這些政策工具的金融機構，必須定期披露其支持項目或企業的碳排放信息。有些人擔心數據可能不夠精準，但只要持續進行信息披露，數據質量就會逐步改善。

周小川則認為，通往淨零排放的道路不是直線前進，並非現在開始就不投資有排放的項目，轉型金融的意義在於通過投資減少排放的項目，實現整體排放的減少。他以煤電廠靈活改造為例，認為相關的項目也應給予融資支持。

周小川進一步指出，在支持轉型金融的過程中，需要有更好的價格機制，配合價格機制，還需要設定排放的標準，增強排放的計量、透明度、可監督性，使得金融能發揮更大作用。

面對會場媒體追問美國總統川普的政策對綠色政策的影響，易綱僅笑稱，「這是非常尖銳的問題」，便不多做回應。

博鰲亞洲論壇今年的金融圓桌以「轉型金融與零碳未來」為主題，大陸2位前央行（人行）行長針對該議題進行觀點交流。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇今年的金融圓桌以「轉型金融與零碳未來」為主題，大陸2位前央行（人行）行長針對該議題進行觀點交流。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川認為，轉型金融需要有更好的價格機制。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇副理事長、前人行行長周小川認為，轉型金融需要有更好的價格機制。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇今年的金融圓桌以「轉型金融與零碳未來」為主題，大陸2位前央行（人行）行長針對該議題發表觀點，2人席間不時交流。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇今年的金融圓桌以「轉型金融與零碳未來」為主題，大陸2位前央行（人行）行長針對該議題發表觀點，2人席間不時交流。記者黃雅慧／攝影

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