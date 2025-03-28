大陸民航局高層訪問歐盟 談及第3期「航空合作項目」

中國大陸與歐盟的合作交流再傳新進展。大陸民航局高層日前赴歐盟訪問，針對雙方航空合作，表示中、歐均擁有世界最龐大的航空運輸體系，也擁有最具活力和潛力的航空運輸市場，並提到進一步發揮「中、歐航空合作項目」平台作用。

根據大陸民航局官網消息，大陸民航局副局長馬兵24-26日率代表團訪問德國，在科隆與歐盟航空安全局（EASA）舉行會談，並參訪慕尼黑機場，介紹大陸民航發展最新成就和廣闊的市場潛力，推動中、歐航空業通過合作，共同促進全球航空安全可持續發展。

消息指，在歐盟航空安全局，馬兵表示，中、歐均擁有世界最龐大的航空運輸體系，也擁有最具活力和潛力的航空運輸市場，大陸民航局與歐盟航空安全局在更廣泛領域開展密切交流合作，進一步發揮航空合作項目平台作用，為促進中、歐關係發展作出新的更大貢獻。

該文也提及，歐盟航空安全局局長吉耶梅（Florian Guillermet）表示，大陸民航局是歐盟航空安全局重要合作夥伴，雙方深化合作對中歐及全球航空業發展具有重要意義。安全是航空業最優先事項，歐中加強合作有利於共同應對挑戰，為雙方航空企業創造更好的營商環境。

公開資料顯示，大陸與歐盟的民航合作項目（EU-China APP）自從2015年9月啟動以來，首個中、歐民航項目在5年多（2015-2021年）後成功落幕，新項目（2021-2024年）延續之前的合作方式，聚焦雙方共同關注的活動。尤其是安全監管對話、事故/事件調查、通用航空、空中交通管理/空中導航系統和機場、適航和航空協定支持、飛行標準和安全宣傳、可持續航空發展和環境保護、經濟政策和法規、航空安全和安保、立法和執法、創新和新技術等。

雙方也為計畫成立官網，不過目前計畫已經停擺。官網顯示，「中歐民航合作項目辦公室於2024年12月31日起暫時關閉。待後續項目正式啟動時，我們將第一時間在網站公布相關資訊。」

據大陸民航局旗下《中國民航報》，2024年12月17日，第2期中歐民航合作項目（APP）閉幕式在歐盟駐北京代表團舉行。雙方共同回顧了第2期項目開展情況，並就新一期項目的主要內容交換意見。雙方表示，APP項目是中歐民航合作的旗艦項目，是中、歐民航關係的重要組成部分。雙方同意在原有合作領域基礎上，以能力建設、新技術應用為重點，儘快啟動第3期APP項目。

據指出，第2期APP項目從2021年開始，共執行38項活動，雙方參與人數達4596人，涉及航空安全、適航審定、飛行標準、空管、綠色發展等領域。