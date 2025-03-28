大陸不買美牛了？ 美國牛肉出口大陸驟降 去年供應量僅次巴、阿

美國重啟貿易戰，大陸先前與美國的各項貿易是否能持續受到關注。最新消息顯示，大陸官方對美國牛肉企業的註冊，幾乎都已在3月16日到期，截至3月20日當周，美國對陸牛肉出口量幾乎為零。

路透報導，牛肉是中美貿易緊張關係升級的例證之一。美國牛肉貿易商和美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）表示，16日大陸更新了數百家美國豬肉和家禽加工廠的出口註冊，使這些企業的對陸出口資格在最後一刻得到延長，可以繼續向大陸供應肉類產品。不過，數百家美國牛肉企業的資格仍在16日到期，至今尚未續簽。

美國肉類出口協會發言人舒勒（Joe Schuele）說，因此，美國出口商和中國大陸買家不願意就資格到期後生產的美國牛肉達成交易，因為不確定這些牛肉是否能獲准交貨。他說：「沒人願意讓產品面臨風險」。

美國農業部資料顯示，截至20日當周，美國對陸牛肉出口量幾乎為零，僅為54噸。前一周的銷量則僅為192噸。此前，從2月中旬到3月初，連續四周的每週銷售量都接近或超過2000噸。而報導亦提及，大陸需求的下降，對泰森食品等美國肉類加工企業造成打擊。

路透援引數據指出，2024年美國是大陸的第3大肉類供應國，僅次於巴西和阿根廷，占大陸肉類進口總量的9%，出口額達到25億美元。而作為2020年中美第一階段經貿協議的一部分，這些美國肉類加工企業的註冊有效期持續到2025年3月16日。

在大陸海關總署網站上，相關豬肉和家禽出口企業的註冊狀態已得到更新，有效期延長到2030年。但大量美國牛肉出口企業的註冊已經失效，註冊狀態顯示為「超期」。

另據美國肉類出口協會官網消息，美國農業部近期發布了最新的世界農業供需估計（WASDE）報告，該報告預測2025年美國牛肉產量為1210.4萬噸，較2024年僅下降1.1%，2025年牛肉出口量預計較2024年下降6.1%。2025年美國豬肉產量預計將達到創紀錄的1289萬噸，同比增長2.3%，2025年豬肉出口量已從上月報告的預測（+2.5%）向下修正，以反映豬肉生產預期的下調和全球市場價格競爭的加劇。

公開資料顯示，大陸先前曾進口美牛，但2003年底因為狂牛症，開始禁止美牛進口，直到2017年時任大陸財政部副部長朱光耀宣布，在中美全面經濟對話機制下，大陸將在國際食品安全和動物衛生標準相一致的條件下，儘快允許進口美國牛肉；當年6月20日，大陸國家質檢總局公告即日起允許美國牛肉輸入大陸，但仍有月齡、部位上的要求；2020年大陸與美國貿易戰第一階段協議中，大陸承諾增加對美牛進口；今年美國政府重啟貿易戰後，大陸宣布3月10日起對美國牛肉加徵10%關稅。