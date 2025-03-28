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已談判多年 陸副外長：爭取明年達成「南海行為準則」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副外長陳曉東表示，爭取2026年達成「南害行為準則」。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸副外長陳曉東表示，爭取2026年達成「南害行為準則」。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸與東協各國針對「南海行為準則」的磋商已有多年，近期相關紛擾頻繁發生，最新消息顯示，大陸官方希望爭取在2026年達成「南海行為準則」，以構建「更加完善的南海規則秩序」。

據中新社，大陸外交部副部長陳曉東27日在海南出席博鰲論壇南海分論壇時，作主旨發言時表示，大陸堅持通過「建立規則塑造地區秩序」。他提到2002年簽署的「南海各方行為宣言」，確立了處理南海問題的基本原則和共同規範。大陸願同各方繼續全面有效落實「南海各方行為宣言」。

他強調，同時排除干擾，聚同化異，在已經完成案文三讀的基礎上，爭取在2026年達成「南海行為準則」，構建更加完善的南海規則秩序。

另據大陸外交部官網的通稿，並未提到陳曉東所說的2026年期限，而是指出陳曉東介紹了大陸南海權利主張的歷史經緯和法理依據，強調大陸對南海諸島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。

陳曉東並指出，當前個別南海當事國為謀求非法利益不斷在海上侵權挑釁，某些域外國家頻頻打「南海牌」，加大在南海的軍事投射，給南海和平穩定帶來風險挑戰。他強調大陸將繼續宣導各方堅持通過雙邊談判解決海上爭議，通過對話合作管控海上局勢，防範並堅決反對外部勢力干擾破壞南海和平穩定，通過建立規則塑造地區秩序。他表態大陸將堅定不移做南海和平發展的「定海神針」。

本屆分論壇由中國南海研究院主辦，圍繞南海區域秩序構建和「南海行為準則」磋商、南海環境保護實踐與區域合作、海洋經濟一體化等議題深入交流研討。來自大陸、印尼、柬埔寨、越南等國家和國際組織的約150名官員和學者參加。

公開資料顯示，大陸與東協2002年達成「南海各方行為宣言」，但相關約束力不強，而雙方此後仍持續討論，並於2018年形成「南海行為準則」單一磋商文本草案，當年時任大陸總理李克強表示希望3年內達成，隔年各方完成第一輪審讀，啟動第二輪審讀，但直到2023年7月才完成第二輪審讀，同年10月啟動第三輪審讀。

中共政治局委員兼外長王毅，7日在兩會記者會上，透露大陸與東協國家的「南海行為準則」已完成案文三讀，大陸對達成「準則」的前景充滿信心，且「已實現同南海當事國涉海機制性對話的全覆蓋」。

南海 外交部 東協 王毅

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