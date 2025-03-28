精博台商專欄／關注模里西斯財務審查變化

模里西斯（Mauritius）長期以來是知名的境外公司註冊地，不僅穩居歐盟稅務合作評級的白名單，更與46個國家或地區簽訂租稅協定，為企業提供高度國際認可與便利性。對台商而言，模里西斯更是少數能核發稅籍編號的境外註冊地，進一步增強其合規優勢與商業使用彈性。

模里西斯在眾多註冊國中可算是先驅，早在2001年便已率先進行兩版公司法合一，將「國際商業公司法」與「公司法」合併，當時的創舉成功達成國際標準。其他境外註冊國也陸續效仿，貝里斯與英屬安奎拉在2022年也進行了類似的公司法整合。

模里西斯在2018年為因應歐盟稅務評鑑，進行重大改革，原先的GBC2（台商登記的全球企業類型二）於2021年6月30日前全面轉換為Authorised Company（特許公司），因而將公司納入稅務局的管轄，使模里西斯成為少數受公司註冊局、金融局及稅務局三重監管的境外公司註冊地。

雖然模里西斯目前仍未強制要求企業提交經會計師簽證的財務概要，但是稅務局仍會採取相關機制審查，確保財務資料的真實、公允與完整性。因此正確的因應方式是建立良好的財務管理習慣，確保財務紀錄完整，並妥善保留相關文件。最理想的做法是委由當地事務所協助完備財務資料，在稅務局稽查時能迅速應對。

觀察近年來境外公司註冊地的發展趨勢，不難發現，各國監管環境正在快速變化，境外公司年度申報的要求從無到有，從簡單到日益複雜。台商若能理解當前的趨勢，將會得到明確的結論：與其被動選擇「走還是留」，更應積極主動適應，因為現在的問題不再是「某個國家會不會修法」，而是「修法何時發生」。

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