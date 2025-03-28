字節跳動張一鳴 躍陸首富

彭博億萬富豪指數、富比世富豪榜均顯示，字節跳動創辦人張一鳴擠下馬化騰、鍾睒睒，登頂大陸富豪榜榜首。

富比世預估，張一鳴身家為655億美元，在全球富豪榜位列第23位，排名其後的騰訊創辦人馬化騰、農夫山泉董事長鍾睒睒、拼多多創辦人黃崢，和小米創辦人雷軍，則分列全球富豪榜第27、28、32和33名。

彭博億萬富豪指數預估，張一鳴身家為575億美元，位居全球富豪榜第24位，馬化騰和鍾睒睒分列第25、26位。

富比世介紹，張一鳴是大陸科技巨頭字節跳動的主要聯合創始人，該公司以抖音、TikTok而聞名，在全球擁有超過十億用戶。張一鳴還涉足電子商務、教育、遊戲和新聞領域。

在去年發布的2024年胡潤百富榜中，張一鳴以人民幣3,500億元第一次成為大陸首富，不過當時的富比世即時富豪榜顯示，農夫山泉董事長鍾睒睒的財富仍然超過張一鳴，在該榜仍是當時的大陸首富。去年下半年，由於資本市場波動，黃崢、張一鳴、馬化騰都曾先後短暫超越鍾睒睒，大陸首富多次易主。