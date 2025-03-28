中芯2024年獲利 大減逾二成

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸晶圓代工一哥中芯國際昨（27）日公布2024年財報，全年營收人民幣577.9億元（台幣2,600億元），年增27.7％；然而與營收增長形成鮮明對比的是，淨利為人民幣36.9億元（台幣166億元），年減23.3%。分析指出，中芯國際去年「增收不增利」，核心矛盾在於「量升價減」。

去年營收增長主要是由於晶圓銷售數量增加和產品組合變動所致。以8吋標準邏輯銷售晶圓數量來看，由前年586.7萬片增加36.7%至去年的802.1萬片。

銷售晶圓收入除以銷售晶圓總數的平均售價（ASP）2024年為人民幣6,639元，上年為人民幣6,967元，平均售價年減4.7%。

華爾街見聞分析，中芯國際2024年晶圓銷量增長36.7%驅動營收增長，但平均售價下降4.7%，反映中低階產能釋放對價格產生影響。占比37.8%的消費電子和占比27.8%的智慧手機需求回暖，但高壓驅動、射頻等高價產品占比不足。

具體來說，價格較低的消費電子晶片需求增長，而價格較高的先進製程晶片出貨量下滑。這是否是結構性的調整，還是單純的市場波動所致，還需持續觀察。

中芯 人民幣 售價

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