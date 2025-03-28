習近平會雙 B、高通高層
大陸近來加緊穩外資腳步，外媒引述知情人士表示，德國汽車製造商BMW、賓士及美國晶片巨頭高通執行長等人，今（28）日將與大陸國家主席習近平會面。
路透引述知情人士的話報導，此次會晤計畫定於28日在北京舉行，不過未透露會談具體內容。這場會面舉行時間正值外資對大陸投資下滑及關稅戰升溫之際，北京當局正在尋求加強和外國企業的聯繫。
此次會晤緊接在年度的中國發展高層論壇之後，而該論壇是大陸的重要商業活動之一，自2000年首次舉辦至今，已成為大陸官方與外資企業、國際組織等的重要交流管道。
上述論壇有超過80家跨國企業與機構高層參與，包括蘋果、輝瑞、萬事達卡、嘉吉、賓士等企業高層，也在論壇期間與大陸商務部等官員進行會談。
大陸國務院總理李強在論壇呼籲各國開放市場，以應對「日益加劇的不穩定和不確定性」，他並承諾，大陸將推出更為積極的宏觀經濟政策，進一步擴大市場准入。
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