出售港口風波… 李嘉誠與陸國企新合作 傳北京喊停

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業出售四十三座港口給美國財團，風波持續發酵。彭博昨報導稱，北京方面要求國企暫停與李嘉誠相關企業啟動新合作，顯示北京施壓加大，但港媒昨指傳聞不實。另有港媒消息稱，長和正與港府商討合理解決方法，只是方案有限。

彭博日前報導稱，儘管大陸國家主席習近平震怒，長和出售港口仍力爭在四月二日前如期簽署協議。彭博昨再引述不具名人士報導，大陸高層官員上周要求國有企業暫緩跟與李嘉誠及其家族相關企業開展任何新合作，包括有意向和正在審批中的各項目，至於現有的合作不受此一要求影響。

報導指出，暫停新增合作不意味著大陸禁止國企與李氏家族保持業務往來，儘管此舉可能給李嘉誠帶來更多壓力。知情人士表示，大陸政府同時正在對境內外李氏家族相關企業所有現有和擬議中的投資進行調研和梳理，以更好掌握與其有關的商業往來。

不過，香港經濟日報昨報導，大陸要求國企暫停與李嘉誠相關企業啟動新合作的傳聞「並不真實」。

香港南華早報引述政府消息透露，在長和三月四日宣布出售港口後，港府立即與長和接洽，雙方一直保持接觸，試圖尋找合理的解決辦法。另有消息指出，目前解決方案選項有限，原因是取消出售計畫的代價高昂，並會帶來嚴重的政治影響；但繼續推進交易則會對公司和國家（中國大陸）造成影響。

彭博廿六日引述消息指，長和將兩個巴拿馬港口出售予貝萊德牽頭財團的計畫正如期進行，表明談判尚未因大陸官方的不滿而中斷。據報導，有關各方現正敲定盡職調查、稅務、會計和其他交易條款，仍力爭按計畫在四月二日前簽署最終協議，而涉及長和其他四十一個港口的交易均在推進。

此消息一出，大陸港澳辦廿六日傍晚再次轉載批評長和的香港「大公報」的文章，指「營商不顧國家利益，終究會自毀基石」。大陸港澳辦昨也再度轉載報導，強調面對美國霸權和欺凌，更應該選擇和國家站在一起。文中提及大陸商務部所屬智庫專家白明的說法，批評李嘉誠出售港口未採用全球招標價高者得的方式，反而「短平快」地與貝萊德達成出售協議，是「在商不言商」的表現。