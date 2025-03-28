廈門往來台灣 「中遠海運之星」將啟航

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸中船集團打造新一艘航行廈門到台灣之間的客滾船「中遠海運之星」號。圖／廈門閩台輪渡公司提供
大陸中船集團打造新一艘航行廈門到台灣之間的客滾船「中遠海運之星」號。圖／廈門閩台輪渡公司提供

中船集團廣船國際為廈門閩台輪渡有限公司建造的300客位客滾船27日在廣州南沙命名，並即將交付。該船主要在廈門到台灣之間的航線運營，替代原來在該航線運營的舊船。     　　

中新社報導，在命名儀式上，命名嘉賓將這艘客滾船命名為「中遠海運之星」號。這艘船可承載旅客、轎車、載重汽車、集裝箱拖車、滾裝貨物等，是一艘現代化節能環保型客滾船。

這艘客滾船由中船集團所屬上海船舶研究設計院（SDARI）設計，是首艘專門為對台直航設計建造的現代化客滾船。 　　

該船於2023年6月簽訂建造合同，2024年2月正式開工建造，船長180米，船寬25.8米，服務航速20節，可載旅客人數300人，可裝載426個標準集裝箱。該船在內裝設計方面極具閩台特色。試航期間，廣船國際項目團隊與船東、船檢通力合作，僅用5天完成海試，創造了廣船國際同類型船最短試航周期紀錄。

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