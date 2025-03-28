2024財報 泡泡瑪特海外狂賺

大陸頭部潮玩品牌泡泡瑪特國際集團26日發布2024全年財報，實現營收人民幣130.4億元，年增106.9%；歸母淨利潤人民幣31.25億元，年增188.77%；經調整淨利潤人民幣34.0億元，年增185.9%，均超預期。其中，海外及港澳台業務營收人民幣50.7億元，年增375.2%，收入占比為38.9%。

泡泡瑪特在財報中的業務回顧指出，公司在2024年加大國際市場開拓力度，並深入推進本土化經營策略，使港澳台及海外業務保持高速增長態勢。過去一年，在越南、印尼、菲律賓、義大利和西班牙五個國家開設首家實體門市，並在多個地標性位置開設特色主題店與旗艦店，截至2024年12月31日，港澳台及海外門市達130家，機器人商店達192台。

若從區域畫分來看，泡泡瑪特在2024年的海外收入有將近一半是來自東南亞市場，收入達人民幣24億元，增長619.1%，占海外收入47.4%；東亞及港澳台市場收入為人民幣13.9億元，增長184.6%，占海外收入27.4%；北美市場收入為人民幣7.2億元，增長556.9%，占海外收入14.3%，而歐澳及其他市場收入為人民幣5.5億元，增長310.7%，占海外收入10.9%。

財新網報導，泡泡瑪特董事長兼CEO王寧在財報會上表示，國際化成為了第二增長曲線，去年最強烈的體感是東南亞增長很快，但其實北美市場也增長很快，內部認為北美是個非常大的市場。泡泡瑪特CFO楊鏡冰稱，2025年一季度美國市場的收入已經超過去年全年收入。

泡泡瑪特海外業務總裁文德一在財報會上表示，2025年泡泡瑪特將在法國、美國、馬來西亞、泰國、越南、印尼、日本等國落地一系列地標門市。此外，泡泡瑪特此前海外發貨採用的是從大陸中心倉發到國家倉「點對點」的方式，但隨著東南亞、歐洲區域銷售規模增長，公司正考慮在歐洲地區建設區域倉，估計可以減少50%的成本，同時能夠提升發貨效率。