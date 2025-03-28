穩外貿18條 廣挺企業出海

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市商務局26日公佈「穩外貿18條」，從政策加力、平台賦能、服務升級等方面出台措施，支持企業開拓國際市場。 　

中新社報導，廣州市商務局表示，此次出台「廣州市推動外貿保穩提質若干措施（2025-2027年）」（下稱「穩外貿18條」），推出18條措施，支持企業聚焦先進製造業、生產性服務業、供應鏈服務業等，做大做強進出口貿易。 　　

其中「4個突破」舉措，即支持平台企業系統賦能外貿市場主體、帶動整體出海；加力培育新質生產力新動能，對專精特新企業出口信保費用給予最高40%補助；支持企業抱團參加境外展會；體系化支持新業態發展。

「4個發力」舉措，即發力萬企貿易壯大計畫；發力加工貿易企業數字化和智能化轉型，對企業數智化轉型支出可給予不超過50%的支持；發力對跨境電商「麒麟」企業最高支持200萬元（人民幣，下同）、「鯤鵬」產業園最高支持500萬元；發力建設國際貿易分撥集拼中心、國際保稅燃料油加註中心。 　　

「3個支撐」舉措，即優化金融服務保障、做好貿易風險防範、優化外貿發展環境。此外，「穩外貿18條」還提出，支持企業購買出口信用保險，加強金融服務，組織貿易摩擦應對，降低企業出海風險。 　　

廣州實現外貿進出口額連續4年保持正增長。今年1月至2月，該市外貿進出口總值達1896.2億元，同比增長14.3%。

廣州 風險

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