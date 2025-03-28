滬推融資暢通 促民企發展活力

大陸國家金融監督管理總局上海監管局26日發布消息稱，2025年將突出服務重點，激發民營經濟發展活力，力爭2025年全市知識產權質押貸款餘額達到300億元（人民幣，下同），科技企業貸款餘額達1.5萬億元。

中新社報導，上海金融監管局近日印發「關於深化融資暢通工程 服務民營經濟高質量發展的通知」，通知從加大信貸投入、堅持問題導向、突出服務重點、推進對外開放、加大政策供給、強化監管引領等方面提出多條舉措，旨在進一步促進融資暢通，提升民營企業融資便利性。

助力民營經濟發展壯大方面，通知強調，明確金融服務民營企業目標和重點，持續推進支持小微企業融資協調工作機制，促進普惠金融均衡發展。力爭2025年上海普惠型小微企業貸款增速高於各項貸款平均增速，餘額突破1.5萬億元。

提升民營企業融資便利度方面，通知要求，在滬各金融機構要積極開展首貸戶「千企萬戶」工程，加大首貸、信用貸支持力度；深入推進中小企業「無縫續貸」，拓寬中型企業無還本續貸覆蓋面，縮短融資鏈條；做實「紓困融資」長效工作機制；深化數字金融發展，提高融資效率。

2025年力爭全市首貸戶新增2萬戶以上，無縫續貸累計投放超1萬億元，中小企業無還本續貸比去年增加投放1000億元。

上海金融監管局表示，將繼續引導在滬各金融機構高度重視民營企業、小微企業金融服務工作，合力落實通知中的各項政策舉措，積極履行政治責任、金融責任和社會責任，為提高上海城市能級和核心競爭力注入金融力量。