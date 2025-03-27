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小米首款增程式SUV要來了！避免里程焦慮

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米增程式SUV近日被網友捕捉到偽裝照。（網路照片）
小米增程式SUV近日被網友捕捉到偽裝照。（網路照片）

小米首款增程式SUV要來了，內部代號「昆侖」的小米增程式SUV近日被網友捕捉到偽裝照，外媒根據該照片繪製了小米第三款車型（首款增程式SUV）的渲染圖，看起來賣相不錯，有望滿足里程焦慮車主的需求。

陸媒優視汽車報導，按照規劃，小米首款增程式SUV將會在小米首款休旅車YU7上市後才推出，鑒於小米YU7在今年6月或7月將上市，預計這次的小米首款增程SUV將會在2026年正式亮相和推出。

從外形上來看，小米這款內部代號為「昆侖」的增程式SUV，前臉採用小米品牌的家族式設計，同時配備貫穿式的LED日間行車燈，看起來和當下主流的新勢力SUV相比也可以說是毫無違和感。

車身側面輪廓和車頂線條有幾分騰勢N9的影子，同時其也配備雷射雷達，用以支持高階智慧輔助駕駛。側面配備了大尺寸的輪圈，門把手依舊為半隱藏式設計，以更好地兼顧實用性和風阻係數。

尺寸上，小米YU7的長寬高分別為4999/1996/1608毫米，軸距3000毫米。預計這台車的車長將超過5米1，軸距達到3100mm，妥妥的中大型、甚至是大型SUV的標準。車內座椅將採用三排六座佈局，以迎合更多家庭用戶對於大空間和高舒適性的需求。

動力上，小米這台代號「昆侖」的大尺寸SUV也將採用增程式的混合動力總成，其中，發動機具體是由和哪家公司來提供，目前暫未有一個明確的定論。但可以預見到的是，增程式混動車型一定能夠更好地解決用戶內心的里程焦慮問題，所以小米準備在明年推出這款增程式的大尺寸SUV，可望搶攻更多其它不同需求的車主。

外媒根據偽裝照片繪製了小米首款增程式SUV的渲染圖。（網路照片）
外媒根據偽裝照片繪製了小米首款增程式SUV的渲染圖。（網路照片）

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