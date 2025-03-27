出手救失業率！ 大陸推「支持重點群體就業」方案

大陸近年經濟疲軟，失業率居高不下。官方3月數據顯示，25到29歲勞動人口失業率達7.3%，創下近15個月來最高紀錄。對此，大陸國務院就業促進和勞動保護工作領導小組27日發布「支持重點群體就業創業實施方案」，將從繞保障重點民生服務促進就業、拓寬勞動者城鄉基層服務空間等七方面推動實施計畫，以及透過強化自主創業政策支持、推動就業服務提質增效等六方面加大重點群體就業創業支持。

據新華社，大陸國務院27日發布「加力重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業崗位挖潛擴容，支持重點群體就業創業實施方案」，聚焦在產業發展、擴大消費、民生保障等重點領域加強職缺。

據方案，將從七方面推動實施崗位開發計畫，包括：挖掘先進製造等新質生產力就業潛力、推動消費新熱點轉化為就業新管道、放大重大工程項目建設就業增量、圍繞保障重點民生服務促進就業、拓寬勞動者城鄉基層服務空間、提高民企和中小微企業就業吸引力、穩定機關事業單位和國企招聘單位和國企招聘單位。

同時，要從六方面加大重點群體就業創業支持，包括：加強減負穩職支持力度、鼓勵企業更多吸收就業、強化自主創業政策支持、推動就業服務提質增效、展開大規模職業技能培訓、實際保障勞工合法權益。

具體來看，方案指，在發展縣域經濟和推進鄉村全面振興中拓寬基層服務空間上，提升民營企業和中小微企業就業吸引力，穩定企業和國有企業招聘單位和國有企業招聘事業單位和國有企業招聘事業單位和國有企業招聘事業單位和國有企業招聘事業單位。

方案明確，強化減負穩職、擴崗激勵、創業支持、人崗匹配措施促進重點族群就業創業。增加減負穩職支持力度，持續實施階段性降低失業、工傷保險費率政策，鼓勵金融機構創新穩健擴充專款貸款產品，適度提高貸款額度。加大企業吸收支持力度，將符合資格的社會組織納入一次性擴充補助政策支持範圍，延續國營企業一次增人增資政策執行期限，統籌用各類產業基金促進就業。

方案還提到，加大自主創業支持力度，推動高效辦成「個人創業」一件事，降低重點群體入駐創業園區門檻，鼓勵有條件地方提高創業擔保貸款額度，研究推出支持創新創業園區政策。

此外，方案表示，進行大規模職業技能培訓，分行業領域制定培訓計劃，加大培訓資金投入、設施建設、企業參與等支持，推行「崗位需求+技能培訓+技能評價+就業服務」培訓模式，並持續進行清理整頓人力資源市場秩序專案行動，依法查處就業歧視、黑職介（非法職業仲介）、招聘詐欺等違法行為。